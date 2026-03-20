El fin de semana extra largo con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia comenzará con condiciones de inestabilidad severa en gran parte del territorio nacional. El avance de un sistema frontal provocó un desmejoramiento que afectará la movilidad y las actividades al aire libre durante el sábado 21 y domingo 22, con un alivio térmico posterior que consolidará temperaturas otoñales en la región central, mientras que el norte mantendrá marcas elevadas antes de las lluvias.

Pronóstico para el centro: alerta naranja por tormentas y granizo

En la provincia de Córdoba, el sábado 21 de marzo será una jornada crítica. El SMN activó la alerta naranja para el centro y sur provincial, con tormentas localmente severas, ráfagas de 90 km/h y caída de granizo. La temperatura máxima bajará a 21°C. La humedad será extrema durante la madrugada, mejorando hacia la noche con la rotación del viento al sector sur que limpiará la atmósfera.

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Para el domingo 22 de marzo, el tiempo en Córdoba mejorará sensiblemente. El cielo se presentará parcialmente nublado con una mínima de 12°C y una máxima de 24°C. No se esperan ráfagas de importancia, predominando vientos leves del noreste. La sensación térmica será fresca por la mañana, ideal para el turismo serrano que busca respiro tras el temporal del sábado.

Fin de semana XL en Ciudad de Buenos Aires: alerta por tormentas fuertes y marcado descenso térmico

En la provincia de Santa Fe, el lunes 23 de marzo el clima se mantendrá estable. La temperatura máxima rondará los 26°C con cielo algo nublado. La humedad bajará al 60% y los vientos serán moderados del sector este. No se prevén precipitaciones en Rosario ni en la capital santafesina, permitiendo el desarrollo normal de las actividades recreativas en la zona de la costanera.

Finalmente, el martes 24 de marzo, la provincia de San Luis y la provincia de La Pampa tendrán un cierre de feriado con sol pleno. Se prevé una máxima de 25°C y una mínima de 11°C. El viento soplará leve del sector norte, aportando un ambiente templado y seco. La visibilidad será óptima en todas las rutas nacionales de la región central, sin alertas meteorológicas vigentes.

Pronóstico para el Sur del país: vientos fuertes y nevadas

En la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, el sábado 21 de marzo el cielo estará ligeramente nublado. Sin embargo, el viento será el protagonista con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura mínima se ubicará en 13°C y la máxima en 21°C. La sensación térmica será baja en las zonas de cordillera debido al ingreso de aire frío desde el Pacífico.

El domingo 22 de marzo será la jornada de mayor cuidado en el Alto Valle. El SMN prevé ráfagas de entre 51 y 59 km/h de dirección variable. La temperatura máxima subirá a 24°C, pero la sequedad del ambiente y el viento elevarán el riesgo de incendios. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con una humedad que no superará el 30% en las áreas de meseta.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el AMBA espera tormentas aisladas y un marcado cambio de tiempo por la noche

En la provincia de Santa Cruz y la provincia de Chubut, el lunes 23 de marzo las ráfagas del oeste podrían alcanzar los 100 km/h en sectores cordilleranos bajo alerta amarilla. Se esperan nevadas en las altas cumbres y una temperatura máxima de solo 13°C. La nubosidad será variable y la sensación térmica se mantendrá cerca de los 0°C durante la mayor parte del día.

Para el martes 24 de marzo, el tiempo en la provincia de Tierra del Fuego cerrará con condiciones rigurosas. La máxima no superará los 10°C y habrá probabilidad de chaparrones de agua-nieve. En el resto de la Patagonia, el viento disminuirá su intensidad a 22 km/h, permitiendo un final de fin de semana largo más calmo pero con marcas térmicas netamente invernales.

Pronóstico para el Litoral: tormentas severas y alivio térmico

En la provincia de Entre Ríos, el sábado 21 de marzo rige una alerta naranja por tormentas fuertes. Se esperan acumulados de hasta 80 mm en departamentos como Paraná y Diamante, con riesgo de granizo y actividad eléctrica frecuente. La temperatura máxima descenderá a 23°C producto de las precipitaciones persistentes y el cambio de masa de aire.

En la provincia de Corrientes y la provincia de Misiones, el domingo 22 de marzo la inestabilidad se desplazará hacia el norte. El cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas aisladas (40-70%). La temperatura máxima caerá de los 33°C previos a unos más agradables 28°C. El viento del sudeste aportará humedad pero también un necesario alivio térmico.

Clima en Rosario: alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas en toda la región

Para la provincia de Chaco y la provincia de Formosa, el lunes 23 de marzo se presentará con nubosidad en disminución. La temperatura máxima se ubicará en 31°C con una mínima de 20°C. Los vientos soplarán del sector sur a 15 km/h, lo que reducirá la sensación de pesadez. No se esperan fenómenos extremos, permitiendo una jornada de calor moderado y sol intermitente.

El martes 24 de marzo, todo el Litoral disfrutará de condiciones estables. La temperatura máxima en Posadas y Resistencia rondará los 30°C con cielo despejado. La humedad se mantendrá en niveles medios y no hay alertas vigentes. Será un cierre de feriado nacional ideal para el turismo fluvial, con vientos leves del noreste y excelente visibilidad.

Pronóstico para el Noroeste: lluvias intensas y calor remanente

En la provincia de Tucumán y la provincia de Santiago del Estero, el sábado 21 de marzo la inestabilidad será marcada. Se prevén tormentas aisladas con una máxima de 29°C. La humedad será sofocante antes de las lluvias, que llegarán con ráfagas del sector sur. El SMN monitorea el área por posibles avisos a corto plazo debido al choque de masas de aire.

Para la provincia de Salta y la provincia de Jujuy, el domingo 22 de marzo persistirá el riesgo de tormentas fuertes bajo alerta amarilla. La sensación térmica será elevada y se esperan precipitaciones abundantes en las zonas de yunga y valles. El viento será leve, pero la actividad eléctrica podría ser intensa durante la tarde y noche, afectando la circulación en rutas de montaña.

Clima en Mar del Plata: viernes agradable con ráfagas del noreste antes del temporal

En la provincia de Catamarca y la provincia de La Rioja, el lunes 23 de marzo el tiempo tenderá a estabilizarse. Se registró un leve descenso en las marcas térmicas con una máxima de 27°C. El cielo estará parcialmente nublado y la humedad bajará al 50%. No se esperan ráfagas de viento Zonda, consolidando un clima seco y agradable para el penúltimo día del descanso XL.

Finalmente, el martes 24 de marzo, el NOA cerrará con temperaturas en ascenso. La máxima alcanzará los 32°C en Santiago del Estero bajo un cielo totalmente despejado. En las zonas altas de Salta y Jujuy, el clima será más fresco pero soleado. No hay alertas meteorológicas previstas, asegurando un retorno tranquilo para quienes visitaron la región.

Pronóstico para Cuyo: alerta por Zonda y posterior frío

En la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan, el sábado 21 de marzo rige una alerta amarilla por viento Zonda. Se esperan ráfagas de 65 km/h que provocarán un ascenso térmico repentino y visibilidad reducida por polvo. Hacia la noche, la rotación del viento al sur traerá un frente frío que hará desplomar el termómetro de 26°C a 14°C en pocas horas.

El domingo 22 de marzo, el clima en Cuyo será radicalmente distinto. Con cielo despejado, la máxima apenas llegará a los 22°C y la mínima tocará los 12°C. El viento del sur soplará de forma moderada, manteniendo la sensación térmica baja. Se prevé incluso alerta amarilla por nevadas en la alta montaña mendocina, afectando el tránsito fronterizo.

Para la provincia de San Luis, el lunes 23 de marzo el tiempo será inmejorable. Máxima de 23°C, sol pleno y vientos calmos. La humedad se mantendrá muy baja, característica del otoño puntano. Las condiciones serán ideales para recorrer Potrero de los Funes y las zonas serranas, con una visibilidad que superará los 10 kilómetros.

El martes 24 de marzo, el cierre del feriado en Cuyo se dará con una máxima de 25°C y mínima de 13°C. El cielo estará algo nublado por la tarde pero sin riesgo de precipitaciones. Los vientos rotarán al noreste, brindando una tarde templada y agradable para los actos conmemorativos y el operativo retorno en las rutas 7 y 40.

Pronóstico extendido para Ciudad de Buenos Aires y Conurbano bonaerense

El sábado 21 de marzo el AMBA estará bajo alerta amarilla por tormentas. Se esperan ráfagas que podrían superar los 80 km/h y una máxima de 24°C. La lluvia será intensa durante la mañana, mejorando hacia la noche con la entrada de aire frío desde el sudoeste que hará descender la humedad de forma drástica, marcando el fin de la pesadez.

Para el domingo 22 de marzo, la Ciudad de Buenos Aires registrará una mínima de 15°C y una máxima de 23°C. El cielo estará algo nublado y el viento del sur será persistente, bajando la sensación térmica. No se prevén lluvias, lo que permitirá un domingo de esparcimiento al aire libre con condiciones meteorológicas mucho más estables que las del día anterior.

El lunes 23 de marzo, el feriado puente se desarrollará con buen tiempo. La máxima alcanzará los 22°C y la mínima los 18°C. El cielo oscilará entre ligera y parcialmente nublado. El viento rotará al este con intensidad leve, manteniendo el ambiente fresco y seco. Es la jornada ideal para el turismo urbano en CABA sin ninguna amenaza de fenómenos climáticos adversos.

Finalmente, el martes 24 de marzo, el fin de semana XL cerrará con sol pleno y clima otoñal. Se prevé una máxima de 23°C y una mínima de 15°C. El viento del sector noreste aportará una brisa suave. No hay probabilidad de lluvias en todo el conurbano bonaerense, asegurando un cierre de feriado nacional con condiciones óptimas en todos los barrios porteños.

ds