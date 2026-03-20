La ciudad de Rosario y el Gran Rosario amanecieron hoy bajo una atmósfera pesada y cargada de humedad, preludio de un cambio de tiempo inminente. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo que afectará el ritmo habitual de la jornada, especialmente hacia la tarde y noche, cuando se prevé que el ingreso de un frente de inestabilidad provoque precipitaciones intensas y ráfagas.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

En las primeras horas de este viernes, la ciudad registró una temperatura de 21°C con una humedad que superó el 85%, generando una visibilidad reducida en los accesos por bancos de niebla matinales. En la zona del Monumento a la Bandera y la costa del Río Paraná, el viento del noreste sopló de forma leve, pero rotará hacia la tarde incrementando su intensidad.

Clima viernes 20 de marzo

Para el Cordón Industrial, Funes y Roldán, el SMN pronosticó que la nubosidad irá en aumento sostenido. La probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana fue baja, pero el panorama cambiará drásticamente después del mediodía. Se espera que la sensación térmica se eleve por encima de los 33°C antes de que las primeras tormentas traigan un alivio temporario a la región.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El sistema de alerta temprana rige para los departamentos Rosario, San Lorenzo y Constitución. El organismo nacional advirtió que se desarrollarán tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica. Las ráfagas del sector sur podrían superar los 80 km/h en áreas abiertas y localidades del sur provincial como Casilda y Villa Constitución.

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Las autoridades locales recomendaron precaución a quienes transiten por la autopista a Buenos Aires y la zona de islas, ya que los acumulados de agua podrían oscilar entre los 30 y 60 milímetros en cortos períodos de tiempo. La visibilidad en las rutas del Gran Rosario se verá seriamente comprometida durante el paso de los núcleos más severos de la tormenta hacia el final del día.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La inestabilidad persistirá durante la madrugada del sábado, aunque el viento del sector sur limpiará el cielo gradualmente. Para el resto del fin de semana, se anticipó un descenso marcado de los registros térmicos. El domingo fue perfilado como el día de mayor alivio, con una mínima de 14°C y una máxima que no superará los 24°C bajo condiciones de tiempo estable.