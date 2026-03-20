“Iván Fondo Suizo”, el hombre con quien Novelli proyectaba acuñar monedas con la cara de Milei: “No tengo nada que ver con $Libra”

Iván Canales Vandewijngaerden estaba agendado en el teléfono de Mauricio Novelli como “Iván Fondo Suizo”. Respondió la consulta de PERFIL cuando leyó la palabra $Libra. Enseguida llamó por teléfono y aclaró: “No tengo nada que ver con el caso”. Su nombre está vinculado a otro de los grandes proyectos que el joven trader tenía en mente: acuñar monedas de oro con la cara de Javier Milei.

Canales Vandewijngaerden es el director ejecutivo de ICV Advisors, una consultora financiera que trabaja en América Latina. En los dispositivos peritados en la investigación, a los que tuvo acceso PERFIL, hay documentos “estrictamente confidenciales” de septiembre de 2024 que llevan la firma de la compañía y el teléfono personal del hombre: uno es sobre cómo sería la moneda de Milei, con supuestos auspicios de primerísimo nivel, y el otro es la presentación del merchandising presidencial.

Causa $LIBRA: “Cash y ya”, los chats de Novelli que exponen compras de lujo y movimientos millonarios antes del colapso

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, Novelli y Canales Vandewijngaerden compartieron un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina” junto a “Gregor Fondo Suizo” (cuyo nombre real es Gregor Beck). En un chat recuperado de noviembre de 2024, “Iván Fondo Suizo” se lamentó porque un proyecto había quedado en stand by y lanzó una idea: “Capaz una moneda libertaria con imágenes de JM, DT y EM” (sic).

En los dispositivos también se encontró un documento de Word de noviembre de 2024 que tiene como autor a Beck y en el que se detallan las “tareas pendientes” para el proyecto “Merchandise JM”. Allí se plantea que la compañía encargada de elaborar los productos se llama “Desiance” y que del proceso de scoping sería “un trabajo en conjunto con el equipo de JM”.

Hay un dato que aporta verosimilitud a los documentos. Canales Vandewijngaerden subrayó que no conoce a Milei, pero esquivó responder sobre Karina, con quien se reunió en Casa Rosada el 5 de abril de 2024. Del encuentro participaron Novelli, Beek Uolderrier (según consta en la planilla de ingresos), y August Von Finck, heredero de una de las principales fortunas alemanas.

“$Libra fue la estafa cripto más grande de la historia y el activo màs comercializado el dìa que salió”

El primero en revelar los documentos fue Ari Lijalad, que planteó “la pista suiza en los negocios paralelos de Karina”. “La idea (del grupo), según consta en los chats de Novelli, era firmar un contrato con una firma en Uruguay para eludir impuestos”, contó el periodista.

Canales Vandewijngaerden no se refirió a las iniciativas de monedas de oro y merchandising, pero sí habló de Uruguay. Según su versión, se puso en contacto con Novelli con el objetivo de expandir su instituto, NW Professional Traders, y que pretendía instalarlo en el país vecino. Sobre el resto de los temas consultados esquivó o dijo no recordar los chats.

Canales Vandewijngaerden, el chileno-argentino que aparece en el celular de Novelli

El documento de presentación de la moneda lleva el logo de ICV Advisors y, al costado, aparecen cuatro logos: el de la Real Casa de la Moneda, la fábrica estatal de España de monedas, billetes y documentos oficiales; el de The Royal Mint, la casa de la moneda británica, que también acuña productos de inversión en metales; el de Royal Canadian Mint, la casa de moneda canadiense que, además, refina y comercializa metales; y el de Rand Refinery, una refinería gigante de oro de Sudáfrica que procesa metal a escala industrial y produce lingotes.

De mínima, la búsqueda era más que ambiciosa. El documento detalla que la moneda se produciría con oro 1OZ o ½ OZ - Calidad 999 y plata 1 OZ. Entre los potenciales compradores se menciona a “empresas, bancos, personas, instituciones e inversores del exterior”, dice que puede funcionar como “un bono de cooperación o participación del Proyecto Libertario” y que “sirve al comprador como ahorro y resguardo de valor, por el valor del metal”.

Según la presentación, la moneda ya tuvo una primera prueba de producción que fue realizada en Alemania con calidad World Class.

En la presentación del proyecto merchandising, se sostiene: “En el pasado, las personas influyentes licenciaban sus nombres a grandes marcas para que estas crearan líneas de productos subordinados. Hoy en día, las personalidades influyentes pueden desarrollarse en marcas independientes, aprovechando el valor a largo plazo para sí mismas”. Acto seguido, las diapositivas muestran los productos que pretenden hacer en el corto plazo: remeras, mochilas, banderas y gorras.

A futuro, se pensó en una “marca de estilo de vida” con lentes de sol, motosierras, bebidas, valijas, billeteras y lapiceras.

En el chat de “Proj. Argentina” “Iván el Suizo”, le avisó a sus interlocutores. “Como sabemos, el proyecto queda en stand by por ahora”. Consultado sobre si se refería a las iniciativas mencionadas, Canales Vandewijngaerden primero aclaró que no tiene en mente esos chats y dijo que esa expresión probablemente se refiriera a la expansión del instituto de Novelli. “La gente no toma un curso entre noviembre y diciembre”.

Sin embargo, en el chat el hombre también escribió: “Ahora bien, con la revolución que generó Javier en EE.UU. con Trump y Musk hubiéramos vendido cientos de monedas. Hay que ver qué hacer. Capaz una moneda Linertaria con imágenes de JM, DT y EM” (sic).

Consultado acerca de si había visto a Milei como una marca potencial para explotar, respondió: “Nunca vi al presidente de la República como una marca. Lo vi como un concepto. Creo que se está interpretando mal. Se están intentando juntar cosas que no son”. Ante el comentario sobre que la sigla JM es una clara referencia a Javier Milei, respondió con una broma: “Puede ser José Miguel”.

Medición: el escándalo Libra ya le gana al caso Adorni en redes sociales

También apeló al humor para responder por el apodo con el que Novelli lo tenía agendado: “No tengo idea. Me excede. Ojalá tuviera un fondo suizo, estaría re contento”, contestó.

Una y otra vez Canales Vandewijngaerden repitió que él no tiene nada que ver con $Libra. “A Novelli lo conozco por NW, su empresa de trading. Ese es el tema de fondo. Queríamos llevar su empresa a la región. Si mirás la prensa, por lo único que se lo mencionaba antes era por su éxito en el trading, había ganado premios y me parecía muy interesante desarrollar el negocio”.

Además, aseguró que cuando estalló la criptoestafa se dio cuenta de “que no tenía posibilidades de avanzar en ningún proyecto”. “Tampoco tengo relación como para preguntarle qué había pasado. No somos amigos”, agregó.



ML