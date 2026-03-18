¿1 terabyte o 40 gigas?: las dudas en torno a lo que decidió dar a conocer el fiscal del celular de Novelli

La investigación del caso $Libra es opaca. Las querellas que intervienen en el expediente denunciaron que pudieron acceder a las pericias de los dispositivos electrónicos la semana pasada, luego de que se filtrara información a la prensa y se interpusiera una queja formal. Recién ahí, el fiscal Eduardo Taiano cargó la información al sistema para que pueda ser consultada. Sin embargo, el material está “curado”. En total, fueron analizados 812,72 gigabytes de datos, pero solo se entregaron 42,5. ¿Qué quedó afuera?

PERFIL tuvo acceso a la pericia que Taiano cargó al sistema. La mayor parte del contenido es del celular del trader Mauricio Novelli y sus contactos. Hay chats, videos, imágenes y transferencias bancarias que resultan clave para comprender su rol en la criptoestafa, sus vínculos con funcionarios del gobierno y su cercanía con Javier y Karina Milei.

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Las querellas y la prensa llevan días analizando el contenido y hubo revelaciones de alto impacto, como el supuesto acuerdo de US$5 millones por el lanzamiento de $Libra, las más de 30 comunicaciones que tuvo el trader el 14 de febrero de 2025 con el presidente, su hermana, Santiago Caputo y Demian Reidel, y las conversaciones que demuestran que Novelli y los suyos se presentaban como miembros del equipo del Presidente, a pesar de no tener ningún cargo en el gobierno.

Según consta en el expediente, la pericia incluyó el análisis de tres dispositivos: un Apple sin modelo ni número de IMEI visibles; un Motorola, sin modelo visible, pero con número de IMEI; y un Samsung modelo Z Flip 3 sin número de IMEI visible, según describe el escrito judicial. También se recopiló la información de un pendrive marca Sony de 32GB de capacidad; un disco sólido SSD marca Toshiba de 64 GB contenido en la computadora Apple; un disco sólido SSD marca Toshiba de 256GB; un disco sólido SSD marca Kingston de 480 GB.

“En total, fueron analizados 812,72Gb de información contenida en todas las extracciones forenses realizadas sobre los dispositivos antes mencionados”, dice el expediente. Sin embargo, el material disponible para consultar es solo de 42,5Gb.

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PERFIL intentó comunicarse con Taiano para conocer el criterio de selección, pero no obtuvo respuesta. ¿Se dejó afuera material de la vida privada de las personas? Puede ser una posibilidad. Todas las carpetas incluidas en la pericia hacen referencia a los actores involucrados en el caso y al tema $Libra. Sin embargo, las sospechas que despierta el accionar del fiscal entre los denunciantes dejan la puerta abierta a todo tipo de especulaciones.

Taiano, el fiscal en la mira

En los últimos días circularon distintas versiones sobre la cantidad de material que tenía la pericia. Hubo dirigentes que llegaron a hablar de 5 terabytes, un número exagerado. Sin embargo, es llamativa la diferencia entre los 812,72Gb mencionados en el expediente y los 42,5 disponibles.

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La duda se suma a las acusaciones de las querellas, que aseguran que el fiscal Taiano tenía disponible la pericia desde hace, como mínimo, dos meses, y que la ocultó. Tal es el nivel que el lunes 16, los miembros de la Comisión Investigadora del caso $Libra de la Cámara de Diputados anunciaron que avanzarán en una denuncia contra el fiscal ante el tribunal de disciplina.

En un expediente atravesado por filtraciones, demoras y sospechas cruzadas, lo que no se conoce empieza a pesar tanto como lo que sí salió a la luz.

LT