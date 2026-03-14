Encontraron un pacto de 5 millones de dólares entre Milei y Novelli por la criptoestafa

Al entramado Libra, se le suma otro elemento más que faltaba: un documento recuperado del celular de Mauricio Novelli revela un pacto de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei al activo digital. El dato fue revelado por El Destape y revela el nivel de sofisticación detrás de la operación del activo digital.

Tal como revelan los periodistas Ari Lijalad y Francos Misrahi, hay una imagen del celular del trader que indica cuánto costó la operación que estuvo protagonizada por el Presidente. Es el eslabón perdido. Y la foto no deja lugar a dudas: detalla que arreglaron el pago de 1,5 millones de dólares por adelantado, otros 1,5 millones de dólares para Milei por su posteo y que le pagarían 2 millones de dólares más tras la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina. ¿El total? 5 millones de dólares.

“Hola amigos. Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto, $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis, $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoria en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revisión con Javier y Karina”,se puede leer en el documento.

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DCe acuerdo al trabajo, la fecha de creación del archivo en el celular de Novelli es el 11 de febrero de 2025, 3 días antes del tuit de Milei y el lanzamiento de $Libra.

Y por otra parte señalan que “H” es Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $Libra. Se trata del hombre que se reunió y fotografió con el jefe de Estado en Casa Rosada. Dicho encuentro estuvo autorizado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Hoy, la hermana del economista tiene miedo de que la causa avance y se complique su frente judicial. Por eso, activó un mecanismo de contención con cambios en el ministerio de Justicia con dos personas de su riñón, como Juan Bautista Mahiques a la cabeza y Santiago Viola. El último es el apoderado del partido la Libertad Avanza y un hombre que asesora en cada expediente que la toca de cerca a la referente libertaria.

En relación al documento que obtuvo El Destape, cabe señalar que se encuentra en el peritaje que elaboró la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que depende del Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa de $Libra sobre los dispositivos secuestrados a Novelli y Morales en marzo de 2025. Incluso, el medio destaca que aparece en una de las carpetas de los anexos y responde al pedido de búsqueda que hizo Taiano sobre “Documentos, archivos, notas y correos electrónicos que hagan alusión a ‘Tech Forum Argentina’, a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y/o que contengan” términos como “Milei”, Javier Milei” “Karina Milei”.

Hasta ahora el Presiden te siempre negó algun vinculo con la criptoestafa y se justificó. Este hallazgo demuestra que había mentido. “Ya está demostrado que el contrato que publicó Milei no estaba disponible y se lo pasaron, que la publicación del tuit fue sincronizada con los que iban a sacar ventaja de la estafa, que hubo una serie frenética de llamados entre Milei y su hermana con todos los involucrados en los minutos previos y las horas posteriores al tuit. Lo que faltaba era el dinero que costó todo esto y el documento que encontró El Destape parece ser la clave”, escribieron los autores de la revelación.