Pronóstico extendido: cómo estará el clima este fin de semana XL en Ciudad de Buenos Aires

El fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA comenzará con un marcado desmejoramiento y Pronóstico de lluvias. El sábado será el día crítico por el avance de un frente frío que provocará tormentas, aunque el tiempo mejorará hacia el domingo.

Las temperaturas bajarán considerablemente, obligando a un cambio de vestuario para los días feriados.

Pronóstico para CABA y Conurbano para el fin de semana largo del 21 al 24 de marzo

El sábado 21 de marzo será la jornada más inestable del periodo. El SMN prevé tormentas y chaparrones durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de hasta el 70%.

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La temperatura máxima llegará a los 24°C, mientras que la mínima será de 19°C.

La humedad se mantendrá muy alta y el viento rotará al sector sudoeste hacia la noche con ráfagas que superarán los 50 km/h, marcando el final de las lluvias y el inicio de un proceso de secado.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el AMBA espera tormentas aisladas y un marcado cambio de tiempo por la noche

Para el domingo 22 de marzo, el cielo se presentará parcialmente nublado pero sin probabilidad de lluvias en el AMBA. Se registrará un sensible descenso térmico, con una mínima de 15°C y una máxima de 24°C.

El viento soplará del sector sur, lo que generará una sensación térmica fresca durante las primeras horas del día.

La nubosidad disminuirá gradualmente, permitiendo que el sol aparezca hacia la tarde, consolidando una mejora definitiva en las condiciones generales para los turistas y residentes.

El lunes 23 de marzo, feriado puente, la estabilidad continuará ganando terreno en la Ciudad de Buenos Aires.

El termómetro marcará una mínima de 18°C y una máxima de 22°C, con un cielo que oscilará entre algo y parcialmente nublado. No se esperan ráfagas de viento significativas, predominando brisas leves del sector noreste.

Clima en Rosario: alerta amarilla por tormentas fuertes y ráfagas en toda la región

La humedad bajará a niveles confortables, lo que convertirá a esta jornada en una de las más agradables del fin de semana largo para realizar actividades al aire libre.

Finalmente, el martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, será el día más soleado del descanso extendido.

El pronóstico anticipa un cielo algo nublado con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 23°C. El viento soplará con suavidad y no se prevén fenómenos adversos en ninguna zona del conurbano bonaerense.

Las condiciones serán ideales para los actos conmemorativos, cerrando el feriado con tiempo seco y marcas térmicas plenamente otoñales.

Clima en Mar del Plata: viernes agradable con ráfagas del noreste antes del temporal

Pronóstico extendido en el resto de Argentina

En la provincia de Mendoza y la provincia de San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por viento Zonda.

Se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h, acompañadas de un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad ambiental.

Este fenómeno afectará principalmente a las zonas precordilleranas, por lo que las autoridades locales solicitaron a la población extremar las precauciones ante la posible caída de ramas y la reducción de la visibilidad.

Para la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, rige una alerta naranja por tormentas severas para la noche del viernes y madrugada del sábado.

Los especialistas advirtieron sobre la posibilidad de caída de granizo, actividad eléctrica intensa y acumulados de agua que podrían superar los 80 mm en cortos períodos.

Clima en Bahía Blanca: rige un alerta amarilla por tormentas y lluvias intensas

En estas regiones, el frente frío avanzará con mayor violencia que en el área metropolitana, provocando ráfagas de viento de hasta 90 km/h.

En la provincia de Chubut y la provincia de Santa Cruz, el organismo meteorológico emitió una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste.

Se prevén velocidades sostenidas de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían tocar los 100 km/h en la zona cordillerana.

Además, se esperan nevadas en las altas cumbres, marcando un ingreso de aire polar que mantendrá las temperaturas máximas por debajo de los 10°C durante todo el fin de semana largo en la Patagonia.

En la provincia de Jujuy y la provincia de Salta, el pronóstico extendido indica una alta probabilidad de tormentas aisladas pero intensas. Si bien no se activaron alertas de nivel naranja, la inestabilidad propia de la región provocará precipitaciones abundantes en los valles.

Las temperaturas en el extremo norte del país seguirán siendo elevadas en comparación con el resto del territorio, con máximas que rondarán los 28°C antes de que el alivio térmico del frente frío llegue a esa zona el lunes.

ds