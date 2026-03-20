La jornada en la ciudad y la región amaneció marcada por una fuerte inestabilidad debido al avance de un frente frío que interactúa con una masa de aire húmedo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará tanto al área urbana como al puerto, donde el viento rotará al sector sur, provocando un paulatino descenso térmico.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Durante las primeras horas de este viernes, la ciudad registró una temperatura mínima de 17°C con una humedad superior al 85%. En el centro bahiense y las zonas de Ingeniero White y General Cerri, la visibilidad se vio reducida no solo por la presencia de lloviznas persistentes, sino también por bancos de niebla matinales. El viento, que comenzó soplando del norte, rotó hacia el sur durante la mañana, lo que incrementó la sensación de frescura en la zona costera.

Clima viernes 20 de marzo

Para el resto de la tarde, se mantuvo la previsión de precipitaciones moderadas. Según los datos de la red de estaciones locales, se espera que el acumulado de agua sea significativo, pudiendo superar los 30 milímetros en sectores puntuales. La máxima no superará los 21°C, consolidando un viernes gris y húmedo para todo el partido, con un cielo que permanecerá mayormente cubierto durante todo el día.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el sudoeste bonaerense, la situación es similar. Localidades como Punta Alta y Médanos también se encuentran bajo vigilancia meteorológica por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas de ocasional caída de granizo. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca reportó una actividad eléctrica incipiente en los campos cercanos a Villarino, lo que puso en aviso a los productores rurales.

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En la zona balnearia de Monte Hermoso, el viento del sur se sintió con mayor intensidad, generando un oleaje importante y condiciones poco aptas para actividades al aire libre. El SMN advirtió que las ráfagas en esta franja costera podrían rozar los 60 km/h hacia la noche, momento en que el sistema de mal tiempo comenzará a desplazarse lentamente hacia el noreste de la provincia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el fin de semana, el panorama comenzará a mejorar de manera gradual. El sábado todavía presentó algunas nubes y una temperatura máxima que rondará los 20°C, pero ya sin la amenaza de lluvias intensas. Hacia el domingo, el viento rotará nuevamente al sector norte, lo que permitió anticipar un ascenso de la temperatura y tardes más agradables, con máximas que volverán a acercarse a los 24°C.