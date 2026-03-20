El viernes 20 de marzo amaneció con condiciones favorables para quienes disfrutan de las caminatas costeras, aunque la nubosidad irá en aumento con el correr de las horas. La ciudad de Mar del Plata vivirá una jornada de transición, donde el sol alternará con nubes densas. Será un día apto para actividades al aire libre durante la tarde, antes de que la inestabilidad climática se profundice.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La mañana en la zona del Puerto y los balnearios del sur comenzó con una temperatura agradable que rondó los 18°, impulsada por vientos persistentes del sector noreste. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas ráfagas ganarán fuerza hacia la tarde, situándose entre los 40 y 50 kilómetros por hora, lo que generará un oleaje moderado en toda la franja costera de General Pueyrredon.

Clima viernes 20 de marzo

Hacia el interior del partido, en localidades como Batán y la zona de Sierra de los Padres, el termómetro marcó una amplitud térmica ligeramente mayor, pero con condiciones de visibilidad óptimas. El cielo permanecerá mayormente cubierto hacia el final del día, anticipando el desmejoramiento general que los especialistas previeron para las próximas horas debido al ingreso de un frente de baja presión.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon y el SMN mantuvieron bajo vigilancia la región ante la posible formación de una ciclogénesis. Si bien para este viernes no se emitieron alertas naranjas de carácter urgente, recomendaron precaución en la vía pública por la intensidad del viento. En ciudades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama fue similar, con un clima templado pero ventoso.

Científicos hallan en Río Negro a un dinosaurio diminuto y reescriben una parte perdida de la evolución

En Villa Gesell y Pinamar, el viento del noreste también fue el protagonista de la jornada, aportando humedad y un incremento en la nubosidad baja. Las autoridades locales sugirieron a los residentes asegurar objetos que puedan volarse en balcones o patios, ya que las ráfagas más fuertes se darán durante la madrugada del sábado, cuando se espera que la inestabilidad se convierta en tormentas.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama para el descanso del sábado y domingo estará marcado por la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad durante la primera mitad del fin de semana. El sábado se perfiló como el día más crítico, con un marcado descenso de la temperatura y precipitaciones persistentes. No obstante, el domingo el tiempo mejorará rápidamente, ofreciendo un cielo despejado y condiciones ideales para el turismo.