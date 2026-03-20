El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia especial para el área metropolitana, ya que, aunque la mañana comenzó con nubosidad variable, la probabilidad de precipitaciones subió al 70% hacia el final del día. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, pero la rotación del viento al sector noreste con ráfagas de 50 km/h anticipó el ingreso de un frente de tormentas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 20 de marzo

En la Capital Federal, la humedad se mantuvo elevada y la sensación térmica superó por momentos los 27°C durante la tarde. El cielo permaneció mayormente nublado y el viento del noreste incrementó su intensidad de manera gradual. Hacia la noche, la visibilidad bajó debido a la llegada de lluvias débiles que funcionarán como antesala de fenómenos más intensos esperados para la madrugada del sábado.

Clima viernes 20 de marzo

Por su parte, en el Gran Buenos Aires, el ambiente se presentó más pesado, especialmente en las zonas sur y oeste, donde las ráfagas de viento alcanzaron los 48 km/h. La mínima se ubicó en los 20°C y la cobertura nubosa fue total desde media tarde. Los vecinos de los partidos del segundo cordón del conurbano percibieron una desmejora más temprana en las condiciones generales respecto al centro porteño.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional activó la alerta amarilla por tormentas fuertes para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el este de Río Negro, La Pampa, y sectores de San Luis y Mendoza. En estas regiones, se previó la caída de granizo y ráfagas que superaron los 80 km/h. El organismo advirtió que los valores de precipitación acumulada oscilaron entre los 30 y 70 milímetros.

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En tanto, la zona cordillerana de Neuquén y el sur de Mendoza permanecieron bajo alerta por viento Zonda y lluvias intensas. El fenómeno provocó un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad en las áreas afectadas de la precordillera. Mientras tanto, en las provincias del Norte, como Formosa y Chaco, el calor persistió con máximas que rozaron los 33°C antes del cambio de frente.

Pronóstico extendido: ¿cuándo vuelve a llover?

La tendencia para los próximos días indica que la inestabilidad se profundizará durante el sábado 21, jornada en la que se esperan tormentas de variada intensidad durante gran parte de la madrugada y la mañana. La formación de un sistema de baja presión (ciclogénesis) provocará que las lluvias sean persistentes, con un acumulado que podría alcanzar los 30 milímetros, mejorando recién hacia la tarde-noche con la entrada de aire frío.

Para el domingo y el lunes, el viento rotó definitivamente al sector sur, lo que generó un marcado descenso térmico y el inicio de condiciones más otoñales. Las temperaturas mínimas caerán hasta los 14°C en la Ciudad y los 11°C en áreas rurales del Gran Buenos Aires. El cielo lucirá mayormente despejado, lo que asegurará un cierre de fin de semana con tiempo estable y ambiente muy fresco.