Cómo retirar dinero de Mercado Pago en feriado XXL: opciones, montos y paso a paso

En medio de un fin de semana largo, cuando el acceso a cajeros automáticos puede complicarse por falta de carga o menor disponibilidad, Mercado Pago ofrece alternativas para retirar efectivo en comercios, cadenas de cobranza y puntos adheridos. La operatoria se hace desde la app y permite sacar dinero de manera inmediata, sin depender de un banco.

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La billetera digital concentra cada vez más pagos, transferencias y consumos con QR, pero también habilita extracciones en efectivo para quienes necesitan contar con billetes durante un feriado o fuera del horario bancario. El sistema funciona a través de tres vías: locales adheridos, Rapipago o Pago Fácil, y la tarjeta prepaga de Mercado Pago.

Cómo retirar efectivo de Mercado Pago en comercios

La primera opción es sacar dinero en locales habilitados directamente desde la cuenta digital. Para eso, el usuario debe tener saldo disponible en Mercado Pago y seguir una secuencia simple dentro de la aplicación.

Desde la pantalla de inicio hay que elegir la opción “Sacar”, seleccionar el comercio de preferencia y acercarse a la caja. Entre los puntos donde se puede retirar efectivo figuran supermercados como Carrefour, Coto, Día y Diarco, además de farmacias, estaciones de servicio y cadenas de comida rápida como McDonald’s, Burger King y Mostaza.

En algunos casos el comercio exige hacer una compra para habilitar la extracción; en otros, alcanza con avisar en caja que se quiere retirar dinero. Luego se escanea el código QR de Mercado Pago, se ingresa el monto y se completa la operación.

El límite informado por la empresa es de hasta $200.000 por operación, aunque puede variar según el efectivo disponible en ese local en ese momento.

Retirar dinero en Rapipago o Pago Fácil con Mercado Pago

La segunda alternativa es usar la red de Rapipago o Pago Fácil, una opción útil durante feriados porque amplía la disponibilidad más allá de sucursales bancarias y cajeros.

El procedimiento también empieza en la app. Desde el inicio, hay que tocar “Sacar”, elegir el punto más cercano en el mapa interactivo y generar un código de extracción. Ese código debe presentarse en la caja junto con el DNI.

Si el comercio no cuenta con el monto exacto, el usuario puede retirar una suma menor usando el mismo código. En este caso, el tope es de hasta $200.000 por día.

Cómo sacar efectivo con la tarjeta prepaga de Mercado Pago

La tercera modalidad es usar la tarjeta prepaga de Mercado Pago al momento de pagar una compra en comercios adheridos. En ese caso, además del consumo, se puede pedir extracción de efectivo en caja.

Según informó la empresa, esta opción es 100% gratis y tiene un límite de $170.000.

Dónde ver puntos cercanos para retirar dinero

Mercado Pago permite ubicar desde la misma aplicación los lugares habilitados para extraer efectivo. El usuario puede consultar un mapa interactivo con las ubicaciones más cercanas y elegir el punto que le resulte más conveniente, algo especialmente útil en fines de semana largos o feriados, cuando no siempre hay cajeros disponibles o cargados.

Cuánto dinero se puede sacar de Mercado Pago

Los límites dependen del canal elegido:

En locales adheridos, hasta $200.000 por operación.

En Rapipago o Pago Fácil, hasta $200.000 por día.

Con la tarjeta prepaga, hasta $170.000.

En todos los casos, la disponibilidad final puede depender del efectivo que tenga el comercio al momento de la extracción.

Qué tener en cuenta antes de retirar efectivo en feriado

La recomendación es chequear antes en la app el punto más cercano y confirmar que haya saldo suficiente en la cuenta. También conviene considerar que algunos locales pueden pedir una compra mínima o no contar con el monto exacto solicitado.

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