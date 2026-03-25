Dormir entre viñedos: la apuesta de Posada & Bodega La Matilde para visitar Traslasierra en temporada baja

En un contexto donde cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas y alejadas del turismo masivo, Posada & Bodega La Matilde propone una alternativa singular en el corazón de Traslasierra: hospedarse en una bodega boutique donde el vino, la naturaleza y el bienestar se integran en una experiencia sensorial.

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Con la llegada de la temporada baja, el establecimiento apuesta por un cambio de ritmo. Menos afluencia de visitantes, paisajes más silenciosos y una atmósfera propicia para la desconexión convierten a estos meses en una oportunidad para redescubrir el destino desde una perspectiva más íntima. Viajar fuera de los picos turísticos, aseguran desde el lugar, permite “disfrutar cada momento sin apuro”.

Un refugio natural en San Javier

Ubicada en San Javier, dentro de uno de los corredores naturales más valorados de la provincia, la posada se extiende sobre 60 hectáreas de monte nativo, lagunas y viñedos. La región es reconocida por su microclima, caracterizado por la presencia de iones negativos asociados al descanso, la mejora de la respiración y la reducción del estrés.

El complejo cuenta con diez habitaciones dobles —ocho clásicas y dos superiores— diseñadas para garantizar privacidad, amplitud y confort. La propuesta se completa con galerías abiertas al paisaje, hogar a leña, piscina con solárium, huerta orgánica y espacios pensados para la contemplación. “Aquí, el tiempo adopta otro ritmo”, sintetizan desde la posada.

De viñedo a copa: una experiencia integral

Desde julio de 2025, La Matilde consolidó su identidad al integrar plenamente el viñedo, la bodega y la producción de vinos dentro de su propuesta turística. El viñedo, implantado en 2011, abarca cinco hectáreas —tres en producción y dos en desarrollo— con variedades como Malbec, Tannat y Cabernet Sauvignon, además de nuevas plantaciones de Cabernet Franc, Chardonnay y Roussanne.

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La bodega trabaja bajo un enfoque de mínima intervención, utilizando vasijas ovoides de concreto y levaduras indígenas, con el objetivo de expresar el carácter del terroir cordobés. La producción ronda las 12.000 botellas anuales y se rige por principios biodinámicos.

El vino como eje del turismo

Lejos de ser un complemento, el vino ocupa un rol central en la experiencia. Entre las actividades más destacadas se encuentran visitas guiadas con degustación, almuerzos de cuatro pasos con maridaje, catas al atardecer y experiencias nocturnas bajo la luna llena.

La propuesta gastronómica se desarrolla en DeAdobe Restaurante, donde la cocina de kilómetro cero se nutre de la huerta orgánica y de productores locales. Cada plato está pensado para dialogar con los vinos de la casa, en una combinación que busca resaltar la identidad del territorio.

Viajar sin apuro

Entre marzo y mayo, Traslasierra revela su faceta más calma. Las temperaturas templadas invitan a recorrer senderos, descansar junto al fuego o simplemente contemplar el paisaje con una copa de vino. En este marco, La Matilde lanza promociones especiales con tarifas preferenciales tanto para el alojamiento como para las experiencias enoturísticas.

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La propuesta sintetiza una tendencia en alza: elegir destinos que prioricen el bienestar, el contacto con la naturaleza y la vivencia del lugar por sobre la velocidad del turismo tradicional. En ese escenario, dormir en una bodega deja de ser una curiosidad para convertirse en una forma distinta de viajar.

DATOS DE CONTACTO:

● Web: https://posadalamatilde.com.ar/

● Tel: +54 351 235-2373

● Mail: [email protected]

● Instagram: @posadalamatilde @deadobe_restaurante @lamatildebodega