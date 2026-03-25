Quality posiciona a Córdoba como capital de los shows y anticipa más de 300 eventos

Quality llevó su estrategia de posicionamiento a Buenos Aires en el marco del festival Lollapalooza Argentina, con una campaña que buscó instalar a Córdoba como la capital de los shows en vivo del país. La acción intervino el concepto de “segunda” para invitar a repensar ese lugar dentro del circuito nacional.

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La iniciativa forma parte de una estrategia integral con la que la compañía apunta a consolidar su liderazgo en la provincia y reforzar el crecimiento de Córdoba como plaza clave para espectáculos nacionales e internacionales.

En ese contexto, Quality proyecta un 2026 récord con más de 300 shows a lo largo del año. Entre los principales hitos ya confirmados aparecen dos presentaciones de Chayanne, una de Ricardo Montaner y el reciente anuncio de Ricardo Arjona, a los que se sumará al menos un nuevo estadio en abril y otros tres en lo que resta del año.

Actualmente, la productora cuenta con más de 60 shows en comercialización, con una grilla que incluye a artistas como Jorge Drexler, Los Ángeles Azules, Pimpinela, Mayumana, Luciano Pereyra, Vanesa Martín, Emanero, Serú Girán, Kany García, Dyango y Álex Ubago.

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En paralelo, Quality continúa fortaleciendo su presencia en el teatro, tras una temporada de verano en el Teatro Comedia. La obra “La Ballena” sumará nuevas funciones en mayo, mientras que “Bebé Reno”, protagonizada por Nazareno Casero y producida por la compañía, fue anunciada para Paseo La Plaza en Buenos Aires.

Como parte de su propuesta, la firma también impulsa experiencias premium con servicios como Premium Service y Palcos VIP. Estos formatos buscan ampliar la oferta y acompañar la evolución del entretenimiento en vivo en Córdoba.