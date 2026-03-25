En medio de la reforma del Código Penal, Ricardo Lorenzetti diserta en Córdoba sobre los cambios que se vienen

En medio del debate por la actualización del sistema judicial, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con modificaciones al Código Penal con el fin de incorporar nuevas modalidades delictivas.

Entre los ejes en análisis aparecen la tipificación de delitos como estafas piramidales, entraderas, salideras, ataques de “viudas negras”, picadas ilegales y daño animal, además del endurecimiento de penas en casos vinculados al grooming, abuso sexual infantil e incumplimiento de deberes alimentarios.

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En este contexto de discusión sobre cambios estructurales en el sistema jurídico, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ricardo Lorenzetti, se presentará este miércoles en Córdoba para analizar los desafíos del liderazgo y el futuro del Derecho.

La actividad, organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba, se realizará a las 18 en el Hotel Quinto Centenario, con participación presencial y cupos limitados.

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Durante el encuentro, Lorenzetti abordará los desafíos del liderazgo institucional en un escenario atravesado por la irrupción de la inteligencia artificial, la crisis ambiental y el creciente cuestionamiento a las instituciones tradicionales. En ese marco, se espera que también analice cómo estos cambios impactan en el Derecho y la necesidad de adaptar las normas a nuevas realidades sociales.

El evento cuenta además con el acompañamiento de la Fundación Mediterránea, el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia de Córdoba y la DAIA, y forma parte de una agenda orientada a generar debate entre profesionales del derecho, dirigentes y referentes institucionales.