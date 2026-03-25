Subsidios de luz: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite en Córdoba

El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) solicitó a los usuarios del servicio de energía eléctrica de Córdoba que realicen la inscripción o actualicen sus datos para acceder a los subsidios energéticos. El trámite es personal, se realiza de manera online y está dirigido a hogares con ingresos familiares de hasta $4.193.016.

Desde el organismo indicaron que la gestión tiene carácter de declaración jurada y debe completarse exclusivamente a través del sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios. Podrán acceder o recuperar el beneficio quienes tengan ingresos netos iguales o inferiores a tres canastas básicas totales.

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Además, el ERSeP dispuso distintos canales de atención para facilitar el proceso y garantizar el acceso a la información. Los usuarios pueden acercarse de manera presencial a la sede central de avenida Emilio Olmos 513, en la ciudad de Córdoba, o a las delegaciones ubicadas en las terminales de ómnibus de Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Villa Dolores, Villa Carlos Paz, Cruz del Eje, Jesús María y Cosquín.

En cuanto a los horarios de atención, la sede central funciona de 8 a 14, mientras que la delegación de la Terminal 2 de Córdoba Capital y las oficinas del interior atienden de 8 a 20. También se encuentran habilitados canales telefónicos y digitales para consultas, a través del número 351 2098188, la línea gratuita 0800-888-6898 y el sitio web oficial del organismo.