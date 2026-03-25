La Corte Suprema imprime cambios sustanciales al sistema de concursos: cuáles son los puntos más novedosos

A través de la Acordada Nº 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación propuso al Consejo de la Magistratura de la Nación un nuevo "Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados", el cual introduce modificaciones sustanciales para mejorar la transparencia, objetividad y agilidad del sistema.

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Los cambios más trascendentes pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Límite drástico a la entrevista personal

Históricamente, la entrevista personal ha sido el espacio donde la política podía alterar los órdenes de mérito técnicos. La Corte decidió acotar su incidencia a un máximo de 20 puntos sobre un total de 200. La calificación ya no será arbitraria; se dividirá en tres ejes fijos: plan de trabajo (cinco puntos), valores democráticos y ética (cinco puntos) y criterios de la especialidad (10 puntos).

2. Anonimato garantizado y dos etapas

El nuevo reglamento propuesto instaura una doble instancia de evaluación escrita bajo un sistema de anonimato absoluto mediante claves alfanuméricas auditables. Constará de una etapa general, con un cuestionario de 120 preguntas de opción múltiple extraídas aleatoriamente de un banco público de 2.000 ítems. Se califica como "aprobado" o "desaprobado" y tiene una vigencia de 5 años. Luego, una Etapa Especial, para quienes hayan superado la primera evaluación que consiste en la resolución de casos prácticos y la redacción de sentencias.Y por último, la corrección objetiva. Se excluyen automáticamente las calificaciones de jurados que difieran en un 30% o más del promedio de sus pares, neutralizando sesgos personales.

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3. Concursos anticipados y plazos exprés

Para evitar que las vacantes queden atadas a coyunturas políticas, la Corte establece los concursos anticipados como la regla general. Uno de los principios basales es la celeridad, por la cual la duración total del procedimiento no podrá exceder de 90 días hábiles judiciales desde la prueba de oposición. Hay concursos para cargos vacantes en la Justicia Federal de Córdoba que llevan más de cuatro años. También propone incorporar el Legajo Digital, único y permanente para cada aspirante, eliminando la burocracia de inscripciones repetitivas y permitiendo una auditoría constante.

4. Excelencia académica sobre "tránsito burocrático"

La calificación de antecedentes (máximo 100 puntos) ha sido rigurosamente tabulada para premiar el mérito real por sobre la mera antigüedad. Para ponderar las calificaciones se tendrá en cuenta el grado universitario (promedio y ubicación del graduado en los deciles de su promoción), posgrados donde los títulos no serán acumulativos para evitar la mera sumatoria de certificados sin profundidad. En este caso se tendrá en cuenta el máximo grado alcanzado.

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5. Justicia con perspectiva social

Por primera vez, el reglamento reconoce situaciones de desventaja estructural para equilibrar el acceso a la magistratura. Se tendrán en cuenta las tareas de cuidado. Se otorgarán puntos adicionales (con un tope total de 15) a quienes hayan interrumpido su carrera por maternidad, paternidad o cuidado de personas dependientes. Además, los postulantes con discapacidad contarán con un puntaje adicional de 10 puntos en la etapa de antecedentes.

La reforma contenida en el acuerdo lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Ahora deberá ser tratada por el Consejo de la Magistratura.