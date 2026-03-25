Reforma de la Ley de Glaciares: más del 60% está en contra del proyecto

La posible reforma de la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en la sociedad argentina, con un 61% de los consultados en desacuerdo frente a un 17% a favor, según un relevamiento nacional. El debate se da en el marco de audiencias públicas convocadas para analizar los cambios, mientras crece la preocupación por el impacto ambiental y el acceso a los recursos naturales.

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El estudio, realizado durante marzo, refleja que un 22% no tiene una posición definida, lo que completa un escenario donde la oposición supera ampliamente a quienes apoyan la iniciativa. Entre los principales argumentos en contra, el 29% considera que la reforma pone en riesgo las reservas de agua dulce, el 26% advierte sobre la pérdida de soberanía sobre recursos naturales y un 13% señala posibles daños ambientales irreversibles.

En contraste, quienes apoyan la modificación sostienen principalmente que puede impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones (34%), mientras que un 25% afirma confiar en el gobierno. Sin embargo, estos argumentos quedan por debajo del peso de las preocupaciones ambientales y sociales que dominan la discusión pública.

En dialogo con Punto a Punto Radio, José Ganguí, de la consultora Delfos, remarcó que existe “un posicionamiento bastante importante” en contra de la iniciativa. Además, señaló que las principales razones están vinculadas a “las provisiones de recursos, la soberanía y el impacto ambiental, que superan largamente a los argumentos económicos”.

El análisis por regiones muestra diferencias marcadas. En el NOA, el respaldo es mayor, con un 39% a favor frente a un 34% en contra, siendo la única región donde el apoyo supera al rechazo. En cambio, en el sur del país el desacuerdo alcanza el 81%, mientras que en Cuyo llega al 77%, evidenciando una fuerte resistencia en zonas directamente vinculadas a ecosistemas sensibles.

Impacto económico y desgaste político

El contexto político también influye en la percepción social. Según el mismo relevamiento, la imagen negativa del presidente Javier Milei creció 12 puntos respecto a febrero, alcanzando el 62%, mientras que la desaprobación de su gestión llegó al 64%. Además, aumentó hasta el 65% la proporción de quienes no creen que el gobierno pueda mejorar la situación del país.

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En términos económicos, el malestar se profundiza: un 86% de los argentinos afirma no llegar a fin de mes o hacerlo con lo justo, y dentro de ese grupo, el 50% directamente no logra cubrir sus gastos. “Hay un efecto en cascada que afecta a todos los indicadores”, advirtió Ganguí.

En este contexto, el debate sobre la Ley de Glaciares no solo expone tensiones ambientales, sino también un clima social más crítico hacia las políticas del Gobierno, donde la desconfianza y la incertidumbre económica comienzan a pesar cada vez más en la opinión pública.