El Riesgo País perfora los 600 puntos ante el rebote de los bonos argentinos

El Riesgo País de Argentina cerró este miércoles 25 de marzo de 2026 en 595 puntos básicos, según los registros de Rava Bursátil. El índice mostró un descenso de 13 unidades respecto a la jornada previa, logrando perforar nuevamente la barrera psicológica de los 600 puntos. Este movimiento se fundamentó en la recuperación de los bonos soberanos en dólares —Bonares y Globales—, que promediaron una ganancia del 0,6% en una rueda de mayor calma internacional.

La distensión parcial del conflicto en Oriente Medio y la estabilidad en el precio del petróleo favorecieron el apetito por activos emergentes, permitiendo que el indicador alcance su nivel más bajo desde el pasado 13 de marzo.

Acciones y bonos argentinos suben al ritmo de Wall Street y cae el precio del petróleo

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la sesión con una apertura de 587,00 puntos, valor que también marcó el mínimo de la jornada. Durante el transcurso de la rueda, el indicador alcanzó un máximo de 602,00 unidades, para finalmente estabilizarse y cerrar en 595,00 puntos. Esta cifra representa una caída del 2,1% frente al cierre del martes 24 de marzo, cuando el índice había finalizado en 603 puntos (registrado en mercados externos debido al feriado nacional en Argentina).

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del Riesgo País durante la última semana estuvo signada por una fuerte volatilidad derivada de la tensión geopolítica global. El viernes 20 de marzo, el indicador había saltado hasta los 633 puntos, su nivel más alto en lo que va del año 2026. Según consignó el diario La Nación, este incremento se debió a que "los bonos cayeron y el índice elaborado por el JP Morgan subió a los 633 puntos" (La Nación, "Por qué el riesgo país volvió a estar por encima de los 600 puntos", 20 de marzo de 2026) ante la escalada del crudo y la incertidumbre bélica.

A partir del lunes 23 de marzo, se inició una tendencia de recuperación. Ese día, el índice retrocedió hasta los 600 puntos, tras haber tocado un mínimo matutino de 596. El martes 24, a pesar del feriado en Argentina por el Día de la Memoria, la operatoria en Wall Street permitió que el indicador cerrara en 603 puntos, tras oscilar entre los 586 y los 603. Como reportó Infobae, este comportamiento se dio en un escenario donde los inversores "siguen atentos a la guerra en Medio Oriente y su impacto en el precio del petróleo" (Infobae, "Jornada financiera: el riesgo país quedó debajo de 600 puntos", 25 de marzo de 2026).

Finalmente, con el cierre de hoy en 595 puntos, el indicador acumula una caída de 38 unidades desde el pico del viernes pasado. Esta descompresión se alinea con la estrategia del equipo económico de mantener el superávit fiscal y la acumulación de reservas, que ya superan las compras por 3.900 millones de dólares en lo que va del año. No obstante, el valor actual sigue estando por encima del mínimo de 482 puntos alcanzado a fines de enero, reflejando que la prima de riesgo argentina permanece sensible a los vaivenes de la tasa del Tesoro estadounidense, que hoy se ubicó en el 4,25%.

FN