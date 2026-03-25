Acciones y bonos argentinos suben al ritmo de Wall Street y cae el precio del petróleo

Las principales bolsas mundiales y los índices de Wall Street operan al alza este miércoles, mientras que los precios del petróleo volvieron a bajar, a medida que la administración de Donald Trump intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

En tanto, tras algunos días sin actividad por feriados, los bonos soberanos en dólares suben en Wall Street ante un contexto internacional más favorable.

Miguel Ponce: “Estamos viviendo la mayor disrupción energética de la historia”

En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su gran mayoría muestran subas, lideradas por Banco Macro con 4,2%, Banco Supervielle con 3,6% y BBVA 3,1%. Transportadora Gas del Sur lidera la caída accionaria con 0,9%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares muestran subas generalizadas lideradas por el AE38D (1,2%) y el AL41D (0,8%). En ese contexto, el riesgo país llega a los 602 puntos básicos.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,93%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1% al alza.

Las acciones con mayores subas son Hewlett Packard (+6,8%), Super Micro Computer (+5,6%) y AMD (+5,39%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Generac (-6,7%), Seagate (-7,56%) y Western Digital (-6,22%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,97%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,38% y el CAC francés acompaña con 1,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,08%.

Por otra parte, los precios del crudo Brent de Reino Unido bajan 4,28%, hasta los u$s95,87 el barril. De manera similar, el crudo WTI de EEUU retrocede 4% hasta u$s88,66.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 25 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval sube 1,4% en el día y llega a los 2.821.750,61​ puntos básicos. Por su parte, Irsa (5%), Banco Macro (3,5%) e YPF (3,3%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Edenor (2,7%) y Ternium Argentina (0,8%).

Este miércoles 25 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.376. El dólar Blue cotiza a $1395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN