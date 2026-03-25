miércoles 25 de marzo de 2026
ECONOMIA
Mercados

Acciones y bonos argentinos suben al ritmo de Wall Street y cae el precio del petróleo

Las bolsas globales operan en alza en un contexto internacional más favorable por avances diplomáticos de EE.UU. en Medio Oriente. En ese marco, repuntan los ADRs y los bonos argentinos en Nueva York, mientras el crudo retrocede con fuerza y mejora el apetito por riesgo.

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Mercados | AFP

Las principales bolsas mundiales y los índices de Wall Street operan al alza este miércoles, mientras que los precios del petróleo volvieron a bajar, a medida que la administración de Donald Trump intensifica sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

En tanto, tras algunos días sin actividad por feriados, los bonos soberanos en dólares suben en Wall Street ante un contexto internacional más favorable.

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En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su gran mayoría muestran subas, lideradas por Banco Macro con 4,2%, Banco Supervielle con 3,6% y BBVA 3,1%. Transportadora Gas del Sur lidera la caída accionaria con 0,9%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares muestran subas generalizadas lideradas por el AE38D (1,2%) y el AL41D (0,8%). En ese contexto, el riesgo país llega a los 602 puntos básicos.

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,93%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1% al alza.

Las acciones con mayores subas son Hewlett Packard (+6,8%), Super Micro Computer (+5,6%) y AMD (+5,39%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Generac (-6,7%), Seagate (-7,56%) y Western Digital (-6,22%).

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,97%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 1,38% y el CAC francés acompaña con 1,13%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 1,08%.

Por otra parte, los precios del crudo Brent de Reino Unido bajan 4,28%, hasta los u$s95,87 el barril. De manera similar, el crudo WTI de EEUU retrocede 4% hasta u$s88,66.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 25 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval sube 1,4% en el día y llega a los 2.821.750,61​ puntos básicos. Por su parte, Irsa (5%), Banco Macro (3,5%) e YPF (3,3%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Edenor (2,7%) y Ternium Argentina (0,8%).

Este miércoles 25 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.376. El dólar Blue cotiza a $1395 para la compra y a $1.415 para la venta.

FN

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