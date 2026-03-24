Wall Street cae por dudas geopolíticas y activos argentinos suben en una rueda mixta

Los principales índices de Wall Street caen este martes, ante las renovadas dudas del mercado estadounidense sobre una desescalada de tensiones en Medio Oriente, a pesar de la decisión del presidente Donald Trump de retrasar los ataques a la red eléctrica de Irán.

Mientras tanto, los activos argentinos transitan una rueda financiera con resultados mixtos en un mercado oscilante y marcado por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente.

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En línea con ese clima, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran subas, mientras que los bonos soberanos operaN con comportamientos positivos.

El impulso está vinculado a un giro inesperado en la postura de Trump, quien afirmó que Estados Unidos e Irán mantuvieron “conversaciones muy buenas y productivas” para alcanzar una resolución del conflicto. Además, aseguró que decidió posponer por cinco días cualquier ofensiva contra infraestructuras energéticas iraníes, una medida que fue leída por los mercados como una señal de distensión.

Mercado local y ADRs

Los títulos en dólares anotan mayoría de subas en la plaza local, encabezadas por el AL41D (+1,6%), el GD46D (+1,6%) y el GD35D (+1,3%). En ese marco, el riesgo país baja y llega a los 596 puntos básicos, rompiendo la barrera de los 600.

En Wall Street, las acciones argentinas también operan con subas. Las principales subas del día son lideradas por Grupo Supervielle, que se dispara un 8,8%. Le siguen Loma Negra y BBA, con subas de 6,5% y 6,2%, respectivamente.

Por ser día feriado, no hay actividad en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Tampoco hay actividad en el mercado de cambios.

Wall Street baja, el oro retrocede y el petróleo supera los US$100

El tecnológico Nasdaq se ubica a la cabeza de las pérdidas y cae un 0,7%, seguido por el S&P 500 (-0,2%). El Dow Jones se da vuelta y sube apenas un 0,1%. A contramano, el Russell 2000, que mide a empresas estadounidenses de pequeña capitalización, gana 0,4%.

Por otro lado, el contrato a junio del oro acompaña la caída de los activos bursátiles y baja 0,4% a los US$ 4.423,20 la onza, mientras que la plata a mayo avanza 0,5% a los US$ 69,715 la onza. Asimismo, el platino trepa 1,3%, pero el precio del paladio se contrae 1,1%.

Por otra parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), sube 4,5% en la jornada hasta los US$ 92,14 por barril. En tanto, el crudo Brent del mar del Norte trepa 4,1% y supera los US$ 100.

FN