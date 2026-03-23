El economista, Gustavo Neffa, en contacto con Canal E, se refirió a que Argentina enfrenta un calendario exigente de deuda en 2026 y 2027, con vencimientos millonarios y acceso limitado a los mercados internacionales.

El principal desafío inmediato es el pago del 9 de julio. Según Gustavo Neffa, “Caputo ya está armando la ingeniería financiera para reunir los dólares” necesarios para cumplir con los acreedores. Sin embargo, advirtió que el acceso al crédito internacional sigue restringido: “Argentina no está disponiendo, accediendo a ese mercado”.

Las pretensiones del mercado para reabrir el financiamiento

Asimismo, resaltó que el motivo central es el riesgo país: “Con riesgo país en la zona de 600, 620 puntos imposible hacerlo”. Y agregó que, “los mercados desearían ver que bajara a la zona de 400, 450” para reabrir el financiamiento.

El panorama de deuda es exigente y, en ese contexto, Neffa detalló: “En lo que resta del 2026, son unos 13.000 millones de dólares. Para el año que viene, 26.000 millones de dólares”.

Cuáles son los compromisos que deberá enfrentar el Gobierno

En total, estimó que el Gobierno deberá afrontar fuertes compromisos: “Unos 30.000 millones de dólares”. Aún así, consideró que existen alternativas como “tiene otras herramientas para apelar para reunir esos fondos”, incluyendo organismos multilaterales o acuerdos bilaterales.

El entrevistado remarcó que el contexto global no ayuda: “Nada bueno está sucediendo por el canal financiero para la Argentina y los mercados internacionales”. No obstante, destacó que el indicador mejoró respecto al pasado: “Convivimos con un riesgo país de 2.700 puntos, se ha bajado a la zona de 600”.

En el plano local, alertó por la dinámica inflacionaria: “Tenemos una inflación que prometía converger a valores de uno y medio y nada de eso está pasando”. Además, señaló el impacto en los ingresos ya que el grueso de la baja del poder adquisitivo está en esa persistencia inflacionaria.