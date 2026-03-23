Suben los ADRs y repuntan las bolsas globales ante señales de distensión en Medio Oriente

Los activos argentinos en el exterior y los mercados globales reaccionan con optimismo este lunes ante indicios de una posible desescalada en Medio Oriente, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contribuyeron a aliviar tensiones geopolíticas.

En línea con ese clima, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registran subas, mientras que los bonos soberanos operan con comportamientos positivos, en línea con un mejor humor global.

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El impulso está vinculado a un giro inesperado en la postura de Trump, quien afirmó que Estados Unidos e Irán mantuvieron “conversaciones muy buenas y productivas” para alcanzar una resolución del conflicto. Además, aseguró que decidió posponer por cinco días cualquier ofensiva contra infraestructuras energéticas iraníes, una medida que fue leída por los mercados como una señal de distensión.

Mercado local y ADRs

Los títulos en dólares anotan mayoría de subas en la plaza local, encabezadas por el GD46D (+2,4%), el AL41D (+1,6%) y el GD35D (+1,1%). En ese marco, el riesgo país se mantiene estable en torno a los 600 puntos básicos.

En Wall Street, las acciones argentinas también operan con subas, lideradas por Grupo Supervielle (+7,9%), seguida por BBVA Argentina (+6,5%) y Grupo Financiero Galicia (+5,5%).

A nivel local, el S&P Merval avanza 1,5% hasta los 2.766.066 puntos. Las acciones locales cotizan con subas generalizadas, lideradas por Grupo Supervielle (7,3%) y BBVA Argentina (6,3%). A contramano, YPF baja 2,1% y se ubicó a la cabeza de los retrocesos.

El petróleo cae y empuja a las bolsas

El cambio de expectativas tuvo un impacto inmediato en el mercado energético. Los precios del crudo registran fuertes caídas, luego de semanas de alta volatilidad por el conflicto.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cae 7,8%, hasta los 90,64 dólares, mientras que el Brent del mar del Norte retrocede 8,7%, a 102,42 dólares, en un contexto de menor temor por interrupciones en el suministro global, especialmente en el estrecho de Ormuz.

En paralelo, los precios del gas en Europa también descienden cerca de 4%, reflejando una menor percepción de riesgo en el abastecimiento energético.

Las principales bolsas del mundo acompañan el movimiento con subas generalizadas. En Europa, París avanza 1,1%, Fráncfort 1,6%, Madrid 1,7% y Londres 0,2%.

En Wall Street, los tres principales índices abrieron la jornada con ganancias superiores al 1%, en sintonía con el renovado apetito por riesgo.

FN / EM