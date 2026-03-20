El crudo cedió pero las bolsas operan cautas en el cierre de una semana con el petróleo como protagonista

Los mercados globales terminan el viernes 20 de marzo con tono defensivo después de una semana atravesada por la guerra en Medio Oriente y los ataques a infraestructura petrolera del Golfo. El crudo recortó parte de la suba, pero siguió en niveles altos y mantuvo bajo presión a las acciones, los bonos y las expectativas de inflación.

El petróleo aflojó este viernes, pero no alcanzó para despejar la tensión en los mercados. Después de una semana marcada por ataques a infraestructura energética en Kuwait, Catar e Irán, las bolsas globales cerraron con señales de cautela, en un escenario donde el mayor temor ya no es solo geopolítico sino económico: que un shock de energía más cara vuelva a empujar la inflación y complique el crecimiento.

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La referencia más clara estuvo en el crudo. El Brent, que el jueves llegó a rozar los US$ 119 por barril, retrocedía este viernes 0,7% hasta US$ 107,91. El WTI estadounidense, por su parte, bajaba 0,3% a US$ 95,24. La corrección mostró algo de alivio tras las señales de que Israel no avanzaría sobre más infraestructura energética iraní y de que el conflicto podría acercarse a una pausa. Pero el mercado siguió operando con prudencia porque el petróleo todavía se mantiene muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra, cuando cotizaba en torno de los US$ 60.

Qué pasa en la rueda del 20 de marzo en Wall Street y las bolsas europeas

En Wall Street, la rueda muestra un comportamiento mixto y sin convicción. En las primeras operaciones, el S&P 500 cedía entre 0,2% y 0,3%, el Nasdaq caía entre 0,5% y 0,6%, y el Dow Jones oscilaba entre terreno neutro y una suba marginal de 0,1%. El sesgo más débil volvió a verse en el sector tecnológico, más sensible a un escenario de tasas altas por más tiempo y a un eventual rebrote inflacionario vinculado al costo de la energía.

La reacción de Nueva York se explicó por una combinación de factores. Por un lado, el ataque con drones a una refinería en Kuwait reavivó la preocupación por la oferta de combustibles. Por otro, el mercado siguió de cerca el impacto que una energía más cara puede tener sobre las decisiones de la Reserva Federal.

Vale señalar que esta semana, tanto la Fed como el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón dejaron sus tasas sin cambios, pero el mensaje común fue de cautela frente al nuevo frente inflacionario.

En Europa, la foto fue también de debilidad, aunque algo más estabilizada hacia el cierre. Londres logró desmarcarse con una mejora de 0,1% en el FTSE 100, mientras París bajó 0,1% y Fráncfort perdió 0,3%. El foco europeo no estuvo solo en las acciones: también hubo fuerte tensión en el mercado de deuda. En el Reino Unido, los rendimientos de los bonos a 10 años saltaron a máximos desde la crisis financiera de 2008, una señal de que el mercado empieza a recalibrar el costo de un posible shock inflacionario importado vía energía.

En Asia, en cambio, el cierre fue directamente negativo. Hong Kong cayó 0,9% y Shanghái perdió 1,2%, en una rueda marcada por la aversión al riesgo y la preocupación por el impacto de un petróleo caro sobre la actividad global. Tokio no operó por feriado. La región, más expuesta al costo de las importaciones energéticas, volvió a quedar en la primera línea de sensibilidad frente a la volatilidad del crudo.

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El mercado muestra que, aunque el petróleo dejó atrás los máximos de la semana, el mercado no terminó de comprar la idea de una normalización rápida. Las interrupciones en el Golfo persisten y el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo, sigue operando como el principal factor de riesgo para la formación de precios.

En ese marco, el dólar volvió a afirmarse frente a las principales monedas. El euro cayó a US$ 1,1555, la libra bajó a US$ 1,3368 y la moneda estadounidense avanzó hasta 158,83 yenes. El movimiento reflejó la búsqueda global de refugio y la preferencia por liquidez en un contexto todavía dominado por la incertidumbre geopolítica.

El saldo del viernes fue, así, el de una tregua parcial en el petróleo pero no en el humor de los inversores. Wall Street mostró fragilidad, las bolsas europeas no encontraron una dirección clara y Asia cerró en rojo. Después de una semana de shock energético, los mercados dejaron una señal nítida: aun con el crudo retrocediendo, nadie da por cerrado el riesgo de una nueva ola de inflación global.

Datos clave del viernes 20 de marzo

Wall Street: Dow Jones estable en 46.027,87; S&P 500 -0,3%; Nasdaq -0,6%.

Europa: FTSE 100 +0,1%; CAC 40 -0,1%; DAX -0,3%.

Asia: Hang Seng -0,9%; Shanghái -1,2%; Nikkei cerrado por feriado.

Petróleo: Brent US$ 107,91 (-0,7%); WTI US$ 95,24 (-0,3%).

Fuente AFP / lr