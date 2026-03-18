Mercados en alerta: inflación global, tasas y el “desacople” argentino bajo la lupa

La sorpresa inflacionaria en Estados Unidos volvió a tensionar a los mercados internacionales, mientras crecen las dudas sobre la capacidad de los gobiernos para contener la suba de precios. En este contexto, Emilse Córdoba, directora de Bell Investment, advirtió: “Y que es algo que le va a costar dominar a este gobierno, lo mismo que parece que está costando también dominar a nuestro gobierno en Argentina”, marcando un paralelismo entre ambas economías.

En cuanto a la política monetaria, la especialista remarcó que el foco está puesto en la Reserva Federal y sus próximos movimientos: “Lo que nos va a decir es lo que está esperando el mercado, que se mantengan las tasas, justamente para poder morigerar esta suba de la inflación”. Esta expectativa refleja la cautela de los inversores frente a un escenario todavía incierto.

Desacople argentino y rol del petróleo

Uno de los puntos clave del análisis fue el comportamiento diferencial de Argentina frente a los mercados globales. Según Córdoba, “Argentina logró desacoplarse de lo que está sucediendo en el mercado extranjero”, principalmente por la composición del índice bursátil local.

La explicación radica en el peso de las empresas energéticas: “El índice tiene una ponderación muy importante de empresas petroleras, con un petróleo que se mantiene todavía en un importe elevado”, lo que impulsa acciones clave y sostiene al mercado en jornadas adversas externas.

Sin embargo, advirtió que este desacople podría no ser sostenible en el tiempo, especialmente si persisten las turbulencias internacionales.

Bonos, inflación y expectativas del mercado

En el segmento de renta fija, Córdoba destacó oportunidades, aunque con cautela: “Los bonos que tienen que ver con la curva media y larga están entre 9 y 10 por ciento de TIR”, señalando que los rendimientos resultan atractivos para inversores con horizonte de mediano plazo.

Respecto a la inflación local, el panorama sigue siendo desafiante. “Entonces esto va a ser un mes de marzo para la inflación, que sea un número como mínimo no igual quizás que el mes pasado”, anticipó, en un contexto de suba de energía y presión de costos.

En esa línea, explicó el interés por instrumentos ajustados por inflación: “Sabemos que es una inflación más un par de puntos, entonces tienen un buen resultado”, lo que los convierte en refugio frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Finalmente, interpretó la estrategia oficial en materia de tasas: “El gobierno lo que está haciendo es mantener las tasas fijas para los bonos de cortísimo plazo”, lo que sugiere una expectativa de desaceleración inflacionaria hacia la segunda mitad del año.