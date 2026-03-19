El salto del petróleo por la guerra con Irán golpea a los mercados y reaviva temores de estanflación

Otro repunte del petróleo, impulsado por la escalada de la guerra con Irán, arrastró a la baja a los mercados mundiales de acciones, bonos y metales, mientras crece la preocupación de que los bancos centrales se vean obligados a endurecer su política para contener la inflación.

El S&P 500 caía un 1% después de que el índice de referencia estadounidense borrara las ganancias de la semana en la sesión previa. El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años subía nueve puntos básicos hasta 3,86%, en tanto los operadores descartaron la probabilidad de un recorte de tasas de la Reserva Federal para 2026. La tasa de los bonos británicos a dos años trepaba 34 puntos básicos hasta 4,43%. El oro descendía en medio de un desplome generalizado de los metales.

Petróleo a 115 dólares: el shock del crudo golpea a las bolsas y reabre el temor a una inflación más persistente

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La liquidación se produce mientras el Brent amplió las alzas acumuladas desde el inicio del conflicto a más de un 55%, acercándose a US$112 por barril tras ataques a algunas de las instalaciones energéticas más importantes de Medio Oriente. El West Texas Intermediate se mantenía casi sin cambios, mientras se ampliaba la brecha entre el crudo estadounidense y el resto del mundo. El gas natural europeo llegó a subir hasta un 5%.

El alza del petróleo ya tiene a los bancos centrales globales preocupados por las presiones de precios. Los responsables de política monetaria en el Reino Unido y Japón mantuvieron sin cambios las tasas el jueves, y ambos señalaron que el conflicto ha nublado las perspectivas.

“El ánimo es claramente de aversión al riesgo esta mañana, con los mercados aún digiriendo una mezcla tóxica de geopolítica y mensajes de los bancos centrales”, dijo Mathieu Racheter, jefe de estrategia de acciones en Julius Baer. “La renovada escalada en Medio Oriente está reavivando los temores de estanflación justo cuando los inversores comenzaban a sentirse más cómodos con la inflación hasta marzo”.

El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios en una votación unánime por primera vez en cuatro años y medio. Los operadores consolidaron apuestas a dos aumentos de tasas por parte del Banco Central Europeo este año y descontaban una probabilidad del 100% de tres aumentos del Banco de Inglaterra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel e Irán a detener sus ataques contra infraestructura energética. Aun así, el riesgo de daños duraderos está aumentando.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 cayó un 1% a las 9:30 a.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó un 1,3%.

El Dow Jones Industrial Average cayó un 0,7%.

El índice Stoxx Europe 600 cayó un 2,7%.

El índice MSCI World cayó un 1,4%.

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot apenas sufrió cambios.

El euro subió un 0,2% a US$1,1480

La libra esterlina subió un 0,3% a US$1,3296

El yen japonés subió un 0,7% a 158,79 yenes por dólar

Criptomonedas

Bitcóin cayó un 2,7% a US$69.307,57

Ether cayó un 2,8% a US$2.125,68

Bonos

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 4,29%.

La rentabilidad de los bonos alemanes a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 2,97%.

La rentabilidad del bono británico a 10 años subió 14 puntos básicos hasta el 4,88%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 2 años subió nueve puntos básicos hasta el 3,86%.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 30 años se mantuvo prácticamente sin cambios en el 4,87%.

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