El riesgo país supera los 600 puntos y enciende alertas en medio de la volatilidad global

El riesgo país continúa subiendo en la Argentina y comienza a preocupar, en medio de un escenario volátil generado por la Guerra en Medio Oriente. El indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan se instala en niveles de 630 puntos básicos este jueves 19 de marzo.

En tanto, el S&P Merval registra una pequeña suba, mientras que los bonos soberanos en dólares muestran caídas generalizadas este jueves, en una jornada marcada por la incertidumbre que genera la guerra en Irán y el fuerte impacto en los precios del petróleo, que le pega a los activos argentinos.

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ADRs y bonos

En cuanto a los ADRs o acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en su gran mayoría muestran caídas, lideradas por Corporación América con 3%, Loma Negra con 2,1% y Central Puerto 1,9%. YPF lidera el alza accionaria con 4,1%.

En Wall Street, los bonos argentinos en dólares tienen caídas generalizadas lideradas por el GD46D (2,1%) y el GD35D (1,4%).

Por qué sube el riesgo país

Actualmente, el riesgo país llega a los 632 puntos básicos, marcando una fuerte suba respecto a semanas anteriores y en línea con la volatilidad actual del mercado.

Respecto a esta fuerte suba del indicador que elabora el JP Morgan, Emilio Botto, Jefe de Estrategia de Mills Capital, comenta que “Parte de la suba del riesgo país responde al conflicto en Medio Oriente y al contexto internacional más volátil”.

“Pero el mercado también sigue de cerca algunos factores locales, como la evolución de las reservas netas y la dinámica de la recaudación, que viene mostrando caídas en términos reales. Son variables que los inversores monitorean para evaluar la consistencia del frente fiscal y externo.”, agregó.

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El economista José Castillo también dio su visión respecto a la suba del riesgo país. Según su mirada, el fenómeno responde a una combinación de factores externos e internos que mantienen la desconfianza.

“El conflicto con el cual abrimos el año 2026 no es un conflicto favorable para capitales hacia los mercados emergentes”, explicó. En este escenario, los inversores priorizan activos más seguros: “Hay un flight to quality”, agregó, lo que limita la llegada de capitales a países como Argentina.

A los factores internacionales se suma un componente estructural local. “Sigue habiendo una fuerte desconfianza en los actores internacionales”, sostuvo Castillo, remarcando que el cambio político no logró revertir completamente esa percepción.

En ese sentido, fue contundente: “Muchos decían que la elección eliminaba esa desconfianza. No la eliminó”, lo que refleja un problema de credibilidad a largo plazo.

Además, señaló que el escenario político futuro también genera incertidumbre: “Queremos ver qué pasa el año que viene”, indicó sobre la postura de inversores, quienes prefieren esperar definiciones antes de comprometer capital.

Desempeño del mercado local y cotización del tipo de cambio este 19 de marzo

En la plaza local, el S&P Merval sube 0,1% en el día y llega a los 2.749.482,43 puntos básicos. Por su parte, YPF (6,2%), BBVA (3,8%) y Cresud (3,7%) lideran el alza accionaria. Las mayores caídas se dan en Ternium Argentina (1,6%), Bolsas y Mercados S.A. (1,2%) y Loma Negra (0,5%).

Este jueves 19 de marzo, el dólar oficial cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.395. El dólar Blue cotiza a $1415 para la compra y a $1.435 para la venta.

FN / lr