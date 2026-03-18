Las bolsas subieron este miércoles 18 de marzo, el petróleo aflojó y los operadores respiraron. Pero el mercado no está celebrando una salida de la crisis, sino apenas un desahogo. La reanudación parcial de exportaciones iraquíes por el puerto turco de Ceyhan calmó los precios del crudo y mejoró el humor financiero, aunque dejó intacto el problema central: el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial en tiempos normales, sigue prácticamente bloqueado y mantiene abierto un riesgo global de inflación y volatilidad.

En cuanto a la dinámica en los precios del crudo, el Brent se mantuvo en torno de los US$103,46 por barril y el WTI cayó hasta la zona de US$94,45, después de haber llegado a retroceder con más fuerza en la rueda asiática.

El impuesto energético global: por qué la guerra contra Irán sale cara al mundo

Según reporta AFP, los mercados accionarios acompañaron: Frankfurt y París avanzaron cerca de 1%, Londres también operó en alza y Asia replicó el rebote, con Tokio subiendo 2,9% y Seúl más de 5%. El dato no es menor, pero tampoco concluyente. Para los analistas internacionales de mercados, los inversores reaccionaron a una mejora en la oferta, no a una normalización del conflicto.

El cuello de botella de Ormuz que mira de cerca la FED

El trasfondo económico es más delicado que la foto bursátil. El problema de Ormuz no es sólo geopolítico: es inflacionario. Cuando una ruta por la que pasa una porción crítica del crudo global queda virtualmente paralizada, el petróleo deja de ser una simple commodity para convertirse en una presión sobre transporte, energía, costos industriales y expectativas de precios. Ahí es donde la crisis se conecta con los bancos centrales. La Reserva Federal llega a su decisión con la expectativa de mantener las tasas sin cambios, pero bajo una nueva pregunta de mercado: cuánto puede complicar el shock petrolero el proceso de desinflación.

Vale señalar que este miércoles se conocerá el dato de inflación mayorista de EE.UU. que se estima en un 0,3% mensual, igual que la núcleo. Además, tendrá lugar la decisión de política monetaria que incluirá las estimaciones de variables macro junto a la rueda de prensa posterior. El Banco Central de Brasil tendrá su jornada de decisión de tasas. Por último, al cierre reportará Micron ($MU).

La reapertura parcial de Irak funciona, en ese contexto, como un parche logístico. El oleoducto hacia Ceyhan evita el paso por Ormuz y permite reinyectar parte del crudo al mercado internacional. Pero el propio enfoque de AFP marca el límite de esa novedad: mientras no se resuelva el cuello de botella en el estrecho, el valor de las materias primas seguirá atado a una prima de guerra. No se trata sólo de barriles, sino de confianza en que esos barriles pueden llegar a destino sin interrupciones.

Bonos, dólar y acciones: la estrategia del "gurú del blue" ante la crisis de los mercados por la guerra de Medio Oriente

Los datos de disrupción ayudan a dimensionar el problema. Desde el inicio del conflicto, el tráfico por la zona se desplomó y la actividad marítima quedó fuertemente afectada. Reuters informó que el cierre de hecho de Ormuz alteró la producción iraquí y obligó a productores del Golfo a reforzar rutas alternativas, mientras la Organización Marítima Internacional reportó miles de tripulantes y buques alcanzados por la crisis. El shock, por lo tanto, ya no es una hipótesis: es una interrupción real del comercio energético.

Según marcan los datos, el mercado sigue operando entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, cualquier noticia que sume oferta o abra desvíos logísticos mejora los activos de riesgo. Por otro, mientras Ormuz siga fuera de régimen, el petróleo continuará siendo una fuente de presión sobre inflación, tasas y crecimiento. En ese equilibrio inestable, los inversores compran alivio de corto plazo, pero todavía no se animan a descontar una solución.

Principales índices bursátiles y del petróleo este miércoles 18 de marzo

Según informa AFP a las 11:35 hora GMT, los principales índices de hoy muestran:

Brent North Sea Crude: PLANO a 103,46 $ el barril

West Texas Intermediate: BAJÓ un 1,8 % hasta 94,45 dólares por barril

Londres - FTSE 100: Subió un 0,4 por ciento en 10.446,12 puntos

París - CAC 40: SUBIÓ UN 1,1 % hasta 8.063,10

Frankfurt - DAX: Subió un 0,9 por ciento hasta 23.935,65

Tokio - Nikkei 225: Subió un 2,9 por ciento hasta 55.239,40 (cierre)

Hong Kong - Índice Hang Seng: subió un 0,6 por ciento hasta 26.025,42 (cierre)

Shanghái - Compuesto: subió un 0,3 % hasta 4.062,98 (cierre)

Nueva York - Dow: Subió un 0,1 % hasta 46.993,26 (cierre)

Euro/dólar: Subió a 1,1551 dólares desde 1,1536 dólares del martes

Libra/dólar: UP a 1,3367 $ desde 1,3352 $

Dólar/yen: Bajó en 158,92 yenes desde 159,05 yenes

Euro/libra: Subió a 86,43 peniques desde 86,38 peniques

lr/ff