Alza del petróleo por la guerra en Irán da fuerte impulso al carry trade

Una de las estrategias más utilizadas en el mercado cambiario, que mueve US$9,5 billones diarios, se ha visto impulsada por el alza de los precios del petróleo que sacude a otros activos globales.

El carry trade —pedir prestado donde las tasas son bajas e invertir donde son altas— está registrando en algunos casos sus mejores retornos en tres años. El aumento de los precios del petróleo provocado por la guerra en Irán está impulsando esta estrategia, incluso mientras el conflicto sacude acciones y bonos, borrando las ganancias que han acumulado los títulos del Tesoro de Estados Unidos en 2026.

“La principal razón por la que el carry trade en divisas se ha mantenido tan bien es por las materias primas”, dijo Leah Traub, gestora de cartera y jefa del equipo de divisas en Lord Abbett & Co., que administra unos US$248.000 millones. Ciertas monedas de alto carry “se benefician del alza de los precios del petróleo y el gas”.

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Los operadores están tomando préstamos en países más expuestos al aumento de los costos energéticos, como Japón, e invirtiendo en economías que se benefician del repunte energético. A menudo combinan exportadores de materias primas con otras monedas de alto rendimiento para reducir el riesgo de depender de una sola posición.

Una versión popular consiste en endeudarse en yenes para comprar una canasta que incluye el real brasileño, el peso colombiano y la lira turca. Ha rendido más del 2% desde que comenzaron los ataques contra Irán y más del 6% en lo que va del año —el mejor inicio desde 2023—, según datos recopilados por Bloomberg.

En los mercados globales, las materias primas juegan un papel cada vez más relevante a medida que el conflicto lleva el crudo a máximos de varios años. Los precios más altos y tasas de interés relativamente elevadas en algunas economías ayudan a compensar la volatilidad que normalmente erosiona los retornos del carry trade.

En Brasil, la relación carry-volatilidad a un mes —una medida clave del atractivo de la estrategia— se mantiene elevada frente a sus pares. Esto está llevando al fondo de cobertura Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda., con sede en São Paulo, a invertir en monedas como el real, con la tasa de referencia de Brasil en 15%.

La firma, que gestiona alrededor de US$3.000 millones, ha financiado estas operaciones vendiendo en corto monedas contracíclicas de mercados desarrollados.

“Mantenemos nuestras posiciones”, dijo el cofundador y director de inversiones, Felipe Guerra.

Brasil: destino de carry trade

Brasil, un destino preferido de los operadores de carry trade, sigue beneficiándose del aumento de la producción de petróleo y de los ingresos por exportaciones.

“No descartaría los carry trades bien estructurados en los que esté largo en productores de petróleo alejados del conflicto”, dijo Thierry Wizman, de Macquarie Group en Nueva York. “Es especialmente beneficioso para Brasil, por ejemplo, que ha incrementado su producción en los últimos años”.

Algunos inversionistas sostienen que factores más amplios también han respaldado a las monedas emergentes, incluido un crecimiento económico relativamente sólido y tasas de interés muy por encima de las de los mercados desarrollados.

“Los mercados emergentes en general se han mantenido firmes en el último año gracias a apoyos estructurales como alto crecimiento, política monetaria y una mayor debilidad del dólar”, dijo Anna Wu, estratega de inversión multiactivo en Van Eck Associates en Sídney.

El comportamiento del yen —la moneda de financiamiento más utilizada del mundo— también ha influido.

Tradicionalmente considerado refugio en momentos de tensión geopolítica, no ha logrado un repunte sostenido. Gracias a la política relativamente acomodaticia del Banco de Japón, el entorno de bajas tasas en el país sigue consolidando su rol como moneda de financiamiento preferida, incluso en medio de una elevada volatilidad.

Duración de la guerra

Sin embargo, un fuerte repunte del yen —ya sea por una búsqueda de refugio o por intervención de las autoridades japonesas— podría borrar rápidamente las ganancias.

“Si el conflicto se intensifica y provoca una huida global hacia activos seguros, los inversionistas suelen recomprar yenes para cerrar posiciones de carry trade”, señaló Noureldeen Al Hammoury, estratega jefe de mercado en Equiti Group en Dubái. “Eso puede llevar a una apreciación violenta del yen y movimientos bruscos en los mercados”.

Además, los mercados emergentes siguen siendo riesgosos, especialmente ante la constante evolución de las noticias sobre la guerra. Quienes han utilizado dólares para estas estrategias han enfrentado pérdidas este mes, ya que la moneda estadounidense se fortaleció frente a la mayoría de las divisas emergentes.

Inversionistas y estrategas destacan que la duración de la guerra será fundamental para determinar la durabilidad de las posiciones basadas en el carry trade.

Citando la alta incertidumbre y volatilidad asociadas al conflicto, estrategas de Citigroup, incluidos Dirk Willer y Adam Pickett, cerraron la semana pasada sus últimas posiciones recomendadas de carry en mercados emergentes.

Por ahora, sin embargo, las inusuales corrientes cruzadas generadas por la guerra están ayudando a sostener la estrategia, especialmente porque los inversionistas japoneses aún no han dado señales de repatriar masivamente sus inversiones.

“Históricamente, cabría esperar que el yen se fortaleciera por flujos de repatriación en entornos de aversión al riesgo”, dijo Matthias Scheiber, gestor senior de portafolio en Allspring Global Investments. En cambio, la exposición exportadora de Japón y la cautelosa política del Banco de Japón han “ayudado a mantener al yen más débil”.