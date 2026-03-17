La escalada del conflicto en Medio Oriente con foco en el petróleo podría “generar un desmadre económico de proporciones”

El economista, Lucas Caratini, en comunicación con Canal E analizó el impacto de los conflictos internacionales en los mercados y cómo estas tensiones se reflejan en Argentina, especialmente en el riesgo país, los bonos y las expectativas de los inversores.

Lucas Caratini planteó que el contexto global está dominado por tensiones geopolíticas con impacto económico directo. “Ahí podés poner arriba de la mesa Cuba, lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando en Irán”, señaló.

La relevancia del petróleo en el conflicto internacional

Sin embargo, relativizó el peso de algunos conflictos: “Cuba es el menos relevante de todos”. Asimismo, explicó que el foco real está en países clave para la energía global: “Estás hablando de dos pesos pesados en la producción de petróleo”, en referencia a Venezuela e Irán.

Caratini remarcó que el mercado internacional está profundamente condicionado por la matriz energética. “Vos llegás a atacar esas instalaciones y generás un desmadre económico de proporciones”, advirtió sobre los riesgos de una escalada en Medio Oriente.

También explicó la relevancia de Venezuela en el sistema energético: “Tiene una producción bastante relevante de petróleo”. A su vez, destacó la relación con Estados Unidos: “Se refina mucho petróleo venezolano en Estados Unidos”.

El interés de Donald Trump sobre su involucración política

Según el entrevistado, detrás de los conflictos políticos existe un interés económico claro. “El interés principal de Trump ahí es claramente económico”, expresó.

El impacto de estos conflictos se traduce directamente en volatilidad financiera: “La guerra o un conflicto en definitiva es incertidumbre”. Y agregó que, “siempre la incertidumbre en los mercados es mala”, aunque reconoció que el comportamiento reciente mostró cierta resiliencia: “Es relativamente positivo el movimiento de los mercados los últimos días”.