El Riesgo País de Argentina, medido por el banco JP Morgan, finalizó la jornada de este viernes 20 de marzo de 2026 en 633 puntos básicos. Durante la rueda, el indicador mostró una marcada volatilidad, llegando a tocar niveles máximos intradiarios en sintonía con el retroceso de los títulos públicos en el mercado exterior.

Este valor representa un incremento respecto al cierre previo (602 puntos), situándose nuevamente por encima de la barrera de las 600 unidades, un nivel que el mercado monitorea con atención debido a su impacto en el costo del financiamiento internacional.

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La evolución del Riesgo País en la última semana

A lo largo de la última semana, el índice mostró una trayectoria ascendente que lo llevó desde la zona de los 580 puntos hasta los valores actuales. El lunes 16 de marzo el indicador se ubicaba en 601 puntos, para luego descender levemente el martes 17 a 587 puntos. El miércoles 18 de marzo, la tendencia se revirtió bruscamente, saltando a 610 puntos básicos, para descender a 602 puntos el jueves 19 de marzo.

Este incremento semanal del 3,09% se dio en un contexto de fuerte aversión al riesgo global. Los analistas del mercado local atribuyen este comportamiento a la caída de los bonos soberanos ante la incertidumbre por los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la fluctuación en los precios internacionales de la energía, factores que afectan directamente la cotización de los activos emergentes.

La dinámica reciente marca un contraste con el inicio del año, cuando el indicador había logrado perforar el piso de los 500 puntos. El índice había llegado a tocar los 476 puntos básicos, el nivel más bajo en años, impulsado por expectativas de normalización económica. No obstante, la volatilidad de marzo ha devuelto al país a niveles de "riesgo moderado", según las categorías financieras estándar.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero, formalmente denominado Emerging Markets Bond Index (EMBI), elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Su función principal es medir la diferencia de rendimiento (o "spread") entre los bonos soberanos de un país emergente y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran el activo más seguro y con "riesgo cero" a nivel global.

Técnicamente, el índice se expresa en puntos básicos. Una diferencia de 100 puntos básicos equivale a un sobrecosto de 1% anual que el país debe pagar por encima de la tasa estadounidense para atraer inversores. Por ejemplo, si el bono del Tesoro de EE. UU. rinde un 4% y el Riesgo País de Argentina es de 600 puntos, la tasa de interés que el mercado le exige a los títulos argentinos es del 10%.

Un valor elevado de este índice no solo encarece el crédito para el Estado, sino que también afecta las posibilidades de financiamiento para las empresas privadas en el exterior.