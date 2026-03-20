Petróleo en alza: los bancos centrales frenan la baja de tasas por la presión inflacionaria

Los mercados internacionales atraviesan semanas de alta volatilidad, impulsadas por el conflicto en Medio Oriente y el fuerte aumento en el precio del petróleo.

Así lo explicó el analista financiero Ezequiel Vega, quien advirtió que este escenario está modificando las expectativas de inflación global y condicionando las decisiones de los bancos centrales.

El petróleo dispara la incertidumbre global

Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo registró una fuerte suba. El barril pasó de USD 68 a niveles cercanos a USD 110, lo que representa un aumento superior al 40% en pocas semanas. “Esto genera muchísima incertidumbre en los mercados y en los bancos centrales”, señaló Vega.

El impacto no se limita al petróleo. El precio del gas también se disparó, con subas de hasta el 90% en Europa en el último mes.

Se frena la baja de tasas en el mundo

El nuevo escenario inflacionario obligó a los bancos centrales a revisar sus políticas. La Reserva Federal decidió mantener las tasas sin cambios y ya no prevé recortes en el corto plazo.

“Si el petróleo se mantiene por encima de los 100 dólares, vamos a tener una inflación global más alta”, advirtió. Esta tendencia se replica en otros países, donde las expectativas de flexibilización monetaria quedaron en suspenso.

Impacto en Argentina: inflación y oportunidades

El contexto internacional también tiene efectos en la economía local. El aumento de los combustibles ya comenzó a trasladarse a los precios internos. “Si la nafta supera subas del 20%, ya queda descartada una inflación mensual del 3,5%”, explicó Vega.

Sin embargo, también destacó oportunidades en materia energética. Argentina podría beneficiarse por su creciente rol como exportador de gas natural licuado (GNL).

El oro pierde atractivo como refugio

En medio de la incertidumbre, los inversores están modificando sus estrategias. A diferencia de otros episodios de crisis, el oro no está actuando como principal refugio.

El metal cayó cerca de un 9% en los últimos dos meses, retrocediendo desde los USD 5.500 a niveles cercanos a USD 4.500 por onza. “Muchos inversores están optando por bonos del Tesoro estadounidense en lugar de metales”, indicó.

Un escenario global más restrictivo

El cambio en las condiciones financieras globales apunta hacia una política más contractiva, con tasas altas por más tiempo.

Países como Brasil, México y Chile ya comenzaron a frenar los recortes de tasas ante el riesgo inflacionario. “Esperábamos un 2026 con bajas de tasas, pero eso no va a ocurrir mientras continúe el conflicto”, concluyó Vega.