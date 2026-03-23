Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, anunció este lunes 23 de marzo que ordenó posponer "todos" los ataques contra infraestructura energética iraní con los que había amenazado, tras mantener "conversaciones muy buenas y productivas" con Teherán, que continuarán esta semana.

En los últimos dos días, Estados Unidos e Irán mantuvieron "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump a primera hora del lunes en su red social Truth Social.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social

"Basándome en el tenor y el tono" de las conversaciones, que "continuarán a lo largo de la semana, he instruido al Departamento de Guerra a posponer cualquier ataque militar contra plantas de electricidad e infraestructura energética iraní por un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones en curso", agregó.

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El mensaje completo de Trump

Me complace informarte que los Estados Unidos de América y el país de Irán han mantenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas con respecto a una resolución completa y total de nuestras hostilidades en el Medio Oriente.

Basado en el tenor y el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, las cuales continuarán durante toda la semana, he instruido al Departamento de Guerra que posponga cualquier y todo ataque militar contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso. ¡Gracias por su atención a este asunto!

Presidente Donald J. Trump

Conversaciones entre Irán y Rusia tras las declaraciones de Trump

El canciller iraní, Abás Araqchi, habló por teléfono con su par ruso, Serguéi Lavrov, este lunes, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que Washington y Teherán mantuvieron unas "conversaciones muy buenas y productivas" sobre una resolución del conflicto, anunció Moscú.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores pidió un "cese inmediato de las hostilidades y una solución política que tenga en cuenta los intereses legítimos de todas las partes implicadas, empezando por Irán", indicó la cancillería rusa, que precisó que la llamada fue una iniciativa de Teherán.

Fuente: AFP