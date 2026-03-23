Ya entrando al día número 24 de la guerra en Medio Oriente, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad a nivel mundial a partir de la cual instó a los ciudadanos a extremar los cuidados y precauciones ante posibles amenazas de grupos vinculados a Irán.

El Departamento de Estado estadounidense difundió la alerta este domingo 22 de marzo dirigida principalmente a aquellos ciudadanos estadounidense que se encuentran en el exterior, sobre todo en regiones sensibles como Medio Oriente o zonas cercanas al conflicto.

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"El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones", indicó el organismo estadounidense a través de un comunicado oficial difundido por New York Post.

En la publicación, el gobierno de Donald Trump le indicó a los estadounidenses que se encuentran en el extranjero que "deben seguir las recomendaciones de las alertas de seguridad emitidas por la embajada o el consulado estadounidense más cercano".

"Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones en los viajes. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques", se añadió luego en el texto con respecto a las posibles complicaciones en los viajes internacionales.

"Los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", se remarcó en la advertencia lanzada por Estados Unidos sobre los grupos alineados con Irán, temiendo que estos amplíen sus objetivos.

La alerta de seguridad emitida por el gobierno estadounidense se produce luego de que el vocero militar iraní, Abolfazl Shekarchi, advirtió que podrían registrarse ataques en destinos turísticos frecuentados por occidentales, aumentando así el riesgo y la tensión en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

AS/ff