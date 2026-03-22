Guerra en Medio Oriente: Israel intensifica ataques en Líbano y elimina combatientes de Hezbolá

El Ejército de Israel anunció una nueva fase de su operación militar en el sur de Líbano, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de Hezbolá y garantizar la seguridad en la frontera norte. Así lo anunció el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien confirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel avanzarán con “operaciones terrestres selectivas” y una intensificación de los bombardeos aéreos: “Se trata de una campaña a largo plazo y estamos preparados para ello”.

Según informaron las Fuerzas de Defensa de Israel, la División 36 lidera incursiones focalizadas en territorio libanés para desmantelar infraestructura militar del grupo chiita. En ese marco, la Brigada 7 reportó la muerte de más de diez combatientes en enfrentamientos directos, mientras que unidades de la Brigada Golani localizaron depósitos con cohetes, armas y municiones listos para ser utilizados contra Israel.

Ahora también, la tensión también se trasladó a la frontera, donde un misil antitanque lanzado desde Líbano impactó en la localidad de Misgav Am, provocando la muerte de una persona y el incendio de dos vehículos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hezbolá, considerado por Israel y varios países occidentales como una organización terrorista, mantiene una fuerte presencia en el sur libanés y cuenta con el respaldo político y militar de Irán.

Las FDI han eliminado múltiples combatientes de Hezbolá mediante bombardeos aéreos

Hezbolá lanzó misiles y drones contra bases israelíes como Ramat David

En paralelo, el conflicto se amplificó con el lanzamiento de misiles desde Irán hacia el sur de Israel. Allí, los impactos más significativos se registraron en el desierto del Néguev, una zona estratégica que alberga instalaciones sensibles.

Sin embargo, uno de los proyectiles cayó en Dimona, cerca del Centro de Investigación Nuclear, dejando al menos 47 heridos, entre ellos un niño en estado grave. Otro misil impactó en Arad, donde provocó daños en edificios residenciales e incendios. A partir del servicio de emergencias Magen David Adom, el saldo total asciende a unos 175 heridos, en su mayoría por metralla, caídas durante evacuaciones y cuadros de pánico.

Incursiones terrestres selectivas desde mediados de marzo

El Ejército israelí reconoció que, pese a la activación de sus sistemas de defensa aérea, algunos misiles lograron impactar.

Líbano pide la intervención de Trump para frenar los bombardeos de Israel

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, lanzó un llamado urgente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que intervenga y promueva un alto el fuego inmediato con Israel: “Necesitamos un cese de hostilidades ayer, no mañana”, en medio de una escalada militar que ya dejó más de 1.000 muertos en territorio libanés.

Sumado a eso, el jefe de Gobierno aseguró que su administración está dispuesta a entablar negociaciones directas “de inmediato” y consideró a Washington como un “socio estratégico” con capacidad de influir en el desenlace del conflicto. “Pedimos un mayor involucramiento de Estados Unidos. Estamos listos para negociar”, insistió.

Aun así, uno de los principales obstáculos sigue siendo la falta de relaciones diplomáticas formales entre Líbano e Israel, lo que complica cualquier negociación directa. Salam evitó pronunciarse sobre un eventual reconocimiento del Estado israelí y responsabilizó a la falta de una propuesta concreta por parte de Israel por el estancamiento del diálogo.

Israel justifica las acciones para impedir refuerzos de Hezbolá y ha llamado reservistas

El Gobierno libanés expresó su rechazo a cualquier intento de establecer una “zona de amortiguamiento” en su territorio, especialmente al sur del río Litani, donde las fuerzas israelíes intensificaron su presencia y ordenaron evacuaciones masivas. Al momento, la ofensiva provocó el desplazamiento de cerca de un millón de personas —alrededor del 20% de la población del país—, en lo que ya es considerado uno de los episodios más graves.

Al instante, las órdenes de evacuación se extendieron a amplias zonas del sur y a la capital. “Estas personas también son víctimas de una guerra que no elegimos”, sostuvo Salam, quien advirtió que el país “se ha convertido en un campo de batalla” dentro de la confrontación más amplia entre Israel e Irán.

MV