Netanyahu impone su agenda a Trump

Escribe Oberdán Rocamora

Redactor Estrella, especial

para JorgeAsisDigital.com

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Poesía del descalabro

Benjamín Netanyahu, Bibi, Premier sobreviviente que arrastra a los Estados Unidos sin inteligencia de Donald Trump hacia la guerra impopular contra Irán.

Juntos, el arrastrado y el arrastrador reproducen la poesía del descalabro.

O lo peor: el estallido mundial de la economía.

De 70 dólares, el barril de petróleo Brent pasó a 120.

Asesinatos selectivos por doquier. Primero fue el crimen del Líder Supremo Alí Khamenei.

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De inmediato el festín continuó con el fusilamiento de Ali Lariyani, frustrado sucesor, para completar la carnicería con el expresivo exterminio de Esmail Jatib, titular de los servicios de inteligencia.

Bibi conduce, en efecto, hasta a la corbata carmesí de Trump. Le impone la agenda personal de su ideología.

Y de yapa se carga en El Líbano a los combatientes de Hezbolá, que son tan fanáticamente chiítas como los austeros iraníes que creen en la purificación y se arrodillan sobre una manta para orar con la mirada en dirección a La Meca, ciudad sagrada del islamismo, enclavada en el territorio del adversario saudita.

Los islamizados persas oran con la misma capacidad de concentración que los palestinos sunitas de Hamás utilizan, en efecto, para matar.

Ali Lariyani (a la derecha), figura clave del Consejo de Seguridad de Teherán, y Gholam Reza Soleimani, jefe de la Basij, murieron en ataques del Ejército israelí

Resistencia energética

Pero la resiliencia de Irán enciende la región con la sucesión de ataques planificados a las refinerías occidentales de Kuwait, Qatar, Omán y Emiratos. Por supuesto también del rival Arabia Saudita.

En la energética resistencia sembraron de minas el Estrecho de Hormuz.

La desorientada brutalidad de Trump reclama entonces la esquiva solidaridad europea.

Pero apenas puede apoyarlo el poder insustancial del húngaro Víctor Orbán.

Ni siquiera se le acerca con un estímulo moral la atractiva Premier Giorgia Meloni, de la incomparable Italia.

Sin embargo, un poco más hacia la derecha del abismo también suele postularse para socorrerlo, desde la captada Argentina, Javier Milei, el Panelista de Intratables que se percibe como “el presidente más sionista del universo”.

La guerra del descalabro es a la bartola. En Argentina circula el informe de Zuban Córdoba que indica la actitud contraria del 73%.

Se lee en AP que Trump no alcanza a explicar con claridad “por qué razón inició la guerra”. El problema es demasiado grave porque tampoco tiene en claro “cómo la va a terminar”. Ni cuándo la va a terminar.

Papelón geopolítico

La superior información genera inteligencia sofisticada. Pero Bibi acelera entre la incertidumbre y conduce al poderoso Trump hacia más allá de la frontera del papelón geopolítico.

El “derecho a la existencia” pasa a ser una noble causa perdida, escandalosamente banalizada.

Los reconocidos estrategas no previeron que los chiitas convencidos iban a reaccionar a los misiles limpios, con el propósito de contar algunos muertos también en Tel Aviv.

Tampoco los estrategas a la bartola supieron anticiparse. Se sorprendieron incluso con la obstaculización del pasillo de mar, el Estrecho de Hormuz.Franja que unifica el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.

Por el pasillo explotado por Irán, en unánimes tiempos de paz pasa el 20% del petróleo mundial (y el 22% de GNL).

"Oro negro" que procede de la dominante Arabia Saudita, o de los innumerables emiratos artificiales. O desde Kuwait y Omán hasta Qatar (territorio que aún conmueve por el suspenso del último penal de Montiel).

Estrecho de Ormuz, un paso clave del petróleo mundial.

Los persas no se achican

Comparado con su hijo, el ayatolá asesinado Alí Hoseiní Khamenei era un socialdemócrata hipersensible.

Significa confirmar que el ayatolá Mojtabá Khamenei se encuentra destinado a ser el Guía Supremo para las masas creyentes.

Mojtabá es infinitamente más radicalizado que su padre Alí. La designación demostró otra vez que los persas nunca se achican. Al contrario.

Mientras Netanyahu manda a pulverizar las refinerías de Isfahán y de Mashad, los iraníes se consagran en destruir los pozos petrolíferos de los vecinos emiratos sunnitas y las plantas desalinizadoras de agua.

Juntos los contendientes lograron pronto la proeza de convertir en oro el petróleo Brent, para angustiosa impotencia de los aliados europeos, un conglomerado de seres racionalmente sensatos pero rigurosamente inútiles que se atormentan por el doloroso aumento del combustible.

Felicitaciones, en definitiva, para Netanyahu, el sobreviviente que le impone al psiquiátrico su agenda y lo convierte patrióticamente en el bruto ideal, indispensable para mandarlo irresponsablemente al frente.

Los Khamenei: Mojtabá reemplaza en el poder su padre, el asesinado Alí en los primeros ataques de Israel y EE.UU. a Irán.

De Conductor a Conducido

Sin embargo Trump, Real Trastornado, arrancó enero como conductor, con el secuestro pactado de Nicolás Maduro, en Babia. Consecuencia del sigiloso entendimiento alcanzado entre el Premier Marco Rubio, El Cubanito, con los hermanitos Rodríguez. Pero con el conocimiento explícito del ministro que suele jactarse de su temible prestigio de represor cruel.

Y culminó febrero conducido por Bibi. Y cargándose en Teherán a Alí Khamenei.

Pero pronto comienza marzo y las cancillerías que cuentan desconocían a quién se disponía a cargar el imprevisible Trump a la deriva.

Cuba figura aún primera en las apuestas. Siguen de cerca con posibilidades de ser atacadas entidades culturales vecinas como Canadá, próximo “Estado 51 de la Unión”. O el extendido México, que mantiene pendiente la construcción del muro que marca los “límites de clase”.

O tal vez Panamá, solo por el canal utilitario. La última de la lista es Groenlandia.

Versión patológica del imperialismo grotesco que solo puede ser detenida por la sociedad progresista de Estados Unidos.

País de ciudadanos honorables que se espantan por deparar al mundo un psiquiátrico desbordado de semejante magnitud.

Milei dijo que es "el presidente más sionista del mundo". Debería disculparse con Irán (antes que sea tarde).

Final con Fatwa

Al cierre del despacho, trasciende la condena oficial de Irán por el “descarado apoyo del presidente Milei” a sus enemigos.

El texto contiene el aroma intenso de la amenaza. De la fatwa.

A través de la señora Zahra Ershadi, directora para las Américas de la Cancillería, y asesora directa del canciller Abbas Araghchi.

Cuestiones trágicamente pendientes pesan en Argentina sobre Irán. Severas acusaciones por dos atentados.

El fenómeno egocéntrico de la sobreactuación nunca es gratuito para la islamizada civilización persa.

La pedante ostentación de agresivo occidentalismo categórico tampoco es pasablemente barata.

Probablemente Milei, presidente del Gobierno de Consultores, debería disculparse. De frente y -de ser posible- pronto.

Antes de que sea, en efecto, demasiado tarde.

HB