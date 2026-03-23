En una muestra de apoyo al Gobierno libertario, el representante argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, aseguró que el presidente Javier Milei es considerado un "prócer" para el Estado de Israel por sus posturas geopolíticas y su afinidad religiosa.

Wahnish explicó que el posicionamiento del oficialismo respecto al conflicto en Medio Oriente consolidó una imagen positiva. “El cambio y el protagonismo argentino acá se lo debemos a Milei, que está trayendo la libertad y la lucha contra el wokismo y la izquierda que, lamentablemente, ha encontrado su mejor aliado en los terroristas”, consideró.

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Según Wahnish, la popularidad del presidente argentino trasciende los círculos diplomáticos. “Caminas por donde sea y cuando decís que sos argentino te dicen Milei”, señaló el funcionario, quien asumió su cargo con el objetivo de profundizar la alianza.

"Argentina se está ubicando del lado correcto de la historia, los argentinos tenemos una mancha negra que nos debería dar vergüenza que fue el memorándum firmado con Irán", opinó en otro momento de la entrevista.

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Y agregó que esta "es una guerra para traer paz y estabilidad". “El mundo se dio cuenta de que Irán estaba a un paso de conseguir la bomba atómica y eso ya no iba a tener vuelta atrás”, afirmó, sin referirse al genocidio en Gaza.

El diplomático también habló de la posibilidad del vuelo directo entre Buenos Aires y Tel-Aviv. En este sentido, reveló que “se mantiene la idea e Israel ya aprobó el subsidio” para que eso se concrete.

Finalmente, comentó la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén: “El presidente Milei ya lo anunció, pero no tenemos fecha y este obviamente no es un momento propicio”, concluyó.

BGD/ML