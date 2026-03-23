Un avión chocó de frente con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York en la madrugada del lunes. El siniestro dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo en la región.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa. Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con "heridas graves", aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia. Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes.

Se trata de un avión de Air Canada que había llegado de Montreal apenas unos segundos antes. La aeronave, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 00.40 de este lunes, hora de Buenos Aires (03H40 GMT).

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Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión "transitaba por la pista" cuando el vehículo de rescate se cruzó en su camino e impactó contra la cabina. Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios que estaban en el camión en el momento del accidente permanecen en el hospital en estado estable y sin riesgo de vida.

El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia, el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York, enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo.

Las autoridades aeroportuarias anunciaron que el aeropuerto permanecería cerrado al menos hasta las 15 de este lunes, "para permitir una investigación exhaustiva" sobre las circunstancias que llevaron al choque.

Cómo sucedió el choque: el audio de advertencia que no fue escuchado

Según reportan las autoridades aeroportuarias, el camión de bomberos estaba cruzando la pista para atender "un incidente con olor" que había sido reportado por el piloto de un vuelo de United Airlines. Un audio que circula en los medios da cuenta de cómo la torre de control intentó evitar el siniestro. Se escucha cómo se otorga permiso al camión para cruzar un sector de la pista, pero también quedó registrada la contraorden: ante el inminente aterrizaje del avión, el controlador intentó detener su avance.

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En la trágica grabación, se escucha “¡Pare, Camión 1! ¡Pare!”, se escucha en la grabación. Después del choque, el operador desvía a otras aeronaves para evitar nuevos incidentes.

Un caos de tránsito en las afueras de Nueva York

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría "cancelaciones, cierres de rutas (y) retrasos en el tráfico" cerca del aeropuerto. "Usen rutas alternativas", urgió en X. Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en 8.000 millones de dólares para mejorar su envejecida infraestructura con terminales y pistas nuevas.