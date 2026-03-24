La confianza en el Gobierno de Javier Milei cayó 3,5% en marzo con respecto al mes anterior, y se ubicó 4,9% por debajo del mismo mes de 2025, de acuerdo con el índice que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

Así, el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) fue de 2,30 puntos en marzo. El relevamiento, que se realizó entre el 4 y el 13 de marzo, muestra una caída de cuatro meses consecutivos en la confianza hacia el Gobierno.

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Desde la Di Tella comentan que si se compara el ICG actual con igual punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de marzo supera ampliamente al registrado durante la de Alberto Fernández (marzo de 2022; ICG = 1,51; +52,6%) y se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri (marzo de 2018; ICG = 2,32; -0,9%).

Desde Di Tella destacaron que la variación del ICG en marzo fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%). Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes.

En síntesis, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

Diferencias en la percepción según el grupo social

Según el reporte, las diferencias entre grupos sociales siguen un patrón similar al de meses anteriores: "En marzo, el ICG fue mayor entre los hombres que entre las mujeres, con una brecha que se amplía respecto de meses anteriores. En el plano etario, el segmento de jóvenes de entre 18 a 29 años registró la contracción más pronunciada del mes, cediendo el liderazgo al grupo de 30 a 49 años".

"Geográficamente, el Interior conserva el valor más elevado, mientras que en el AMBA el GBA anota la caída más marcada. Entre quienes tienen perspectivas económicas optimistas y pesimistas, la brecha continúa siendo de gran magnitud", comentan.

Respecto al nivel educativo, el ICG de marzo fue mayor entre quienes alcanzaron hasta la educación terciaria y/o universitaria (2,40; -0,4%). Le siguen quienes completaron el nivel secundario (2,26; -11,7%) y, por último, el segmento con instrucción primaria (1,67; +7,1%), único con variación positiva en el mes, destaca el informe.

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