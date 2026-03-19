La confianza del consumidor cayó 5,3% en marzo y expone un consumo que no repunta

El dato profundiza un movimiento que ya se había insinuado en febrero, cuando el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Di Tella había caído 4,7% mensual y se había ubicado 6,1% por debajo del nivel de un año antes. En ese momento, además, la universidad había relevado una inflación esperada a 12 meses de 35,7% anual, un dato que ayuda a explicar por qué los hogares mantienen una conducta más defensiva frente al gasto.

La lectura de fondo es que el consumo no logra despegar aun cuando la inflación dejó atrás los picos de 2024. En la práctica, la baja de la nominalidad no alcanzó para recomponer de manera nítida la percepción de bienestar de los hogares. Cuando la confianza cae, lo que suele resentirse primero es la predisposición a comprar bienes durables, postergar gastos grandes y reducir decisiones de consumo más vinculadas a expectativas que a necesidad inmediata.

Ese punto es central para la macro. El consumo privado explica una porción relevante de la actividad y, por eso, la confianza del consumidor funciona como un termómetro adelantado del humor económico. No mide ventas, pero sí la disposición de los hogares a convalidar gastos en un escenario de incertidumbre. Cuando ese indicador retrocede dos meses seguidos, la señal deja de ser estadística y empieza a ser económica.

En febrero, la propia Di Tella ya había detectado un deterioro generalizado en los componentes del índice, con una baja más marcada en la percepción de la situación personal y un retroceso también en la evaluación de la situación macroeconómica. El componente de compra de bienes durables e inmuebles se había mantenido prácticamente estable, lo que sugería que la principal fractura estaba pasando por las expectativas y por el ingreso disponible más que por una interrupción abrupta de decisiones patrimoniales.

Si marzo efectivamente mostró una caída de 5,3%, el dato sumaría consistencia a esa hipótesis: el problema no sería un episodio aislado, sino una persistencia en el deterioro del ánimo de los consumidores. En una economía donde el salario real todavía busca estabilizarse, la recaudación vinculada al mercado interno se mueve sin fuerza y el crédito sigue condicionado por tasas altas, la confianza pasa a ser una variable más sensible que de costumbre. [VERIFICAR]

La señal también dialoga con otros indicadores recientes. El índice de confianza del consumidor forma parte del set de mediciones que el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Di Tella publica regularmente, junto con el relevamiento de expectativas de inflación y otros termómetros de clima económico. En febrero, la universidad ya había mostrado que convivían dos tensiones: por un lado, inflación esperada todavía elevada; por otro, una confianza del consumidor que no acompañaba con mejora.

Para el Gobierno, el dato tiene una lectura incómoda. La estrategia oficial apuesta a que el ancla fiscal y la desaceleración de precios terminen ordenando expectativas y habiliten una recuperación gradual del poder adquisitivo. Pero la confianza del consumidor sugiere que, al menos por ahora, ese proceso no termina de permear en los hogares. La estabilidad macro, sin percepción de mejora concreta en ingresos y empleo, encuentra un límite claro en el humor social.

Desde el punto de vista del mercado, la conclusión es directa: sin recuperación de la confianza, el consumo seguirá mostrando un rebote frágil, heterogéneo y más apoyado en nichos que en una mejora generalizada. Y sin consumo, la reactivación del nivel de actividad pierde uno de sus motores más importantes.

En ese marco, el dato de marzo vuelve a poner el foco sobre una pregunta de fondo: si la desaceleración de la inflación alcanzará por sí sola para reanimar la demanda, o si hará falta además una mejora más visible del ingreso disponible y del empleo formal. La respuesta, por ahora, parece seguir abierta.

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