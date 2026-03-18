El consumo de carne vacuna cayó a un mínimo histórico en febrero

El consumo aparente per cápita de carne vacuna se ubicó en 47,3 kg en febrero, marcando una caída de 2,5% con respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con el último informe de CICCRA. Se trata del número más bajo en los últimos 21 años.

La industria frigorífica tuvo uno de los niveles de actividad más bajos de los últimos 47 febrero. Se faenaron faenó 924,3 mil cabezas de hacienda vacuna, lo cual representa una suba 1,5% respecto a enero (corregido por el número de días laborables), aunque 10,7% por debajo del nivel de actividad registrado en febrero del año pasado (-110,35 mil cabezas).

En el primer bimestre de 2026 se produjeron 457 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, es decir 9,1% menos que en enero-febrero de 2025. En términos absolutos, la producción experimentó una contracción de 45,5 mil tn r/c/h.

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En cuanto a la demanda, los envíos de carne vacuna al exterior habrían ascendido a 124 mil tn r/c/h en los primeros dos meses del año, registrando un incremento de 6,6% (+7,7 mil tn r/c/h).

Según el reporte de CICCRA, “el consumo aparente de carne vacuna habría disminuido a un ritmo de 13,8% anual (-53,2 mil tn r/c/h), totalizando 332,7 mil tn r/c/h en el primer bimestre del año. De esta forma, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita fue equivalente a 47,3 kilos/año, que resultó 2,5% inferior al promedio de los doce meses finalizados en febrero de 2025 (-1,2 kg/hab/año)”.

Precios

Según el INDEC, en un mes donde la inflación general se ubicó en 2,9% mensual, el precio promedio de los cortes vacunos llegó a 7,4% mensual.

Paleta (8,1%), cuadril (8,0%) y nalga (8,0%) fueron los cortes que más aumentaron. Por su parte, la carne picada común tuvo un incremento de 7,1% mensual y el asado completó el cuadro con un aumento de 5,7%.

El precio promedio del kilo de asado se ubicó en $16.852,4, el de cuadril llegó a $19.792,7 y el caso de nalga a $20.527,5. El kilo de paleta subió a $15.817,9 y el de carne picada común quedó en $9.521,4.

Exportaciones

En enero de 2026 se certificaron ventas al exterior por el equivalente a 43,6 mil toneladas peso producto de carne vacuna (tn pp; no se consideran exportaciones de huesos con carne). En la comparación interanual se verificó una recuperación de 13,5% (+5.180 tn pp). Hubo menores embarques a China, que fueron más que compensados por mayores ventas a EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos.

El valor promedio de la tonelada peso producto de carne vacuna argentina se ubicó en 7.362 dólares, es decir 30,0% por encima del precio promedio correspondiente a enero de 2025 (+1,7 mil dólares por tn pp). “

Esta suba fue generalizada a nivel de los principales destinos de exportación, siendo un factor explicativo relevante la depreciación que tuvo el dólar estadounidense a nivel internacional entre ambos eneros, si bien la intensidad no fue uniforme en los distintos mercados analizados”, señala la entidad.

Los valores unitarios de los cortes vacunos subieron a mayor velocidad en Israel, los mercados europeos y China, mientras que el promedio de la tonelada exportada a Estados Unidos subió en menor medida, al igual que Brasil.