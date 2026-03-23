Sin bancos por el feriado largo, cómo comprar dólares este lunes 23 de marzo

La actividad bancaria presencial está suspendida este lunes 23 de marzo por el feriado turístico y volverá a interrumpirse el martes 24 por el feriado nacional. Seguirán habilitados el homebanking, las billeteras virtuales y algunas operaciones cambiarias, mientras el mercado pone el foco en la próxima licitación del Tesoro, el EMAE y la evolución de los bonos.

La semana arranca con restricciones en la operatoria bancaria tradicional, pero no con un mercado completamente detenido. Este lunes 23 de marzo, por el feriado turístico, los bancos no atienden en sucursales. La misma situación se repetirá mañana -martes 24- por el feriado nacional. Aun así, se mantienen funcionando los canales digitales clave para operar con pesos y dólares.

Feriado del 24 de marzo: cómo funcionarán los bancos y cuáles son las alternativas

Vale considerar que los días feriados la mayoría de los bancos no permiten la compra y venta de dólares. De todos modos, se pueden hacer operaciones por homebanking, que sigue habilitado para estas operaciones.

También sigue disponible la referencia del mercado informal. El dólar blue se movía en torno de $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, aunque en este caso la operatoria depende de que las casas de cambio o cuevas decidan trabajar durante el feriado, ya que no se rigen por la operatoria bancaria formal.

Las billeteras virtuales no experimentan restricciones en su funcionamiento. Los usuarios pueden realizar transferencias, pagos y otras operaciones habituales a través de estas plataformas, que se consolidan como una alternativa para sortear las limitaciones del sistema bancario tradicional durante los días no laborables.

En relación con el mercado bursátil, la jornada permite la realización de operaciones en la Bolsa, aunque no se concretan liquidaciones. Este aspecto influye en la cotización de instrumentos como el dólar MEP y el denominado Contado con Liquidación, que dependen de los movimientos registrados en el ámbito financiero y de la disponibilidad de liquidaciones para establecer un valor de referencia.

Aracre cargó contra las billeteras virtuales por las tasas “usurarias” por mora

Es decir que la operatoria de los bancos se adapta a las disposiciones oficiales y replica lo que suele ocurrir en fechas similares. Sucursales cerradas, servicios online disponibles y algunas operaciones demoradas forman parte de este esquema.

Asimismo, en el exterior la operatoria es normal, por cuanto sí se registran negocios con acciones y bonos argentinos que cotizan en moneda extranjera en mercados como Wall Street y Londres.

En paralelo, quienes necesiten efectivo podrán usar cajeros automáticos, aunque con una salvedad: al no haber recarga habitual de billetes, podría haber limitaciones para retirar montos elevados. Donde no habrá restricciones será en el uso de billeteras virtuales, que seguirán habilitadas para pagos, transferencias y movimientos cotidianos.

La alternativa del dólar cripto

En la mañana de este lunes 23 de marzo, el USDT se convierte en la única referencia cambiaria en movimiento. En los principales exchanges, la cotización de compra osciló entre $1.475 y $1.512.

La diferencia con el resto de las cotizaciones es operativa, pero también simbólica. Mientras el mercado oficial, el blue y buena parte de la plaza financiera local quedaron congelados por el feriado, el dólar cripto siguió negociándose con normalidad, las 24 horas del día y sin interrupciones. Eso lo convierte, una vez más, en el precio que el mercado mira cuando no hay ventanillas bancarias ni pantallas locales activas.

Según los valores relevados por CriptosAR, en la mañana de este lunes el precio de compra del USDT en exchanges argentinos se movió en una franja que arrancó en $1.475,59 en Bitso y llegó hasta $1.512,10 en Satoshi Tango. En el medio aparecieron cotizaciones como $1.476,70 en Ripio, $1.477,51 en Binance, $1.478,81 en Lemon Cash, $1.480 en Cocos Crypto y Fiwind, y $1.490 en varias plataformas.

Del lado vendedor, la referencia se ubicó algo más abajo. También según CriptosAR, el precio de venta del USDT fue desde $1.471,86 en Satoshi Tango hasta $1.404,43 en Lemon Cash, con la mayor parte del mercado concentrada entre $1.438 y $1.465 por unidad. La dispersión vuelve a mostrar una característica habitual del segmento: el dólar cripto no tiene un único precio, sino múltiples referencias según exchange, liquidez y costos operativos.

Cómo se compra el dólar cripto

La operatoria es simple. Para comprar dólar cripto, el usuario tiene que abrir una cuenta en un exchange, transferir pesos desde una cuenta bancaria o billetera virtual y, con saldo acreditado, adquirir USDT desde la opción de compra. La plataforma informa el precio por unidad, la cantidad de stablecoins que se recibirán y luego permite mantener esos activos dentro del exchange, transferirlos a una billetera propia o usarlos para pagos e inversiones.

El atractivo del instrumento radica en que replica el valor del dólar dentro del universo cripto y puede negociarse sin depender de los horarios del sistema financiero argentino. Eso explica por qué, cada vez que los mercados locales quedan inactivos, el USDT se vuelve una referencia de consulta inmediata.

En un arranque de semana sin bancos, sin Bolsa local y con el resto de las cotizaciones congeladas, el dólar cripto volvió a ofrecer una señal concreta: el mercado siguió buscando precio aun en feriado, y esa referencia se mantuvo por encima de los $1.475 en gran parte de las plataformas.

Dónde estará puesta la atención del mercado en esta semana corta

Más allá de la dinámica limitada del lunes y del martes, el mercado ya mira tres eventos centrales para los próximos días. El primero será la segunda licitación del Tesoro Nacional, prevista para el viernes, cuyo menú de instrumentos se conocerá el miércoles. En un contexto de tasas, roll over y necesidad de sostener el financiamiento en pesos, esa colocación será uno de los principales termómetros de la semana.

El segundo foco estará en los datos. Este lunes se conocerá el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Di Tella, un indicador seguido de cerca por la City por su vínculo con expectativas políticas y económicas. El jueves, en tanto, el INDEC difundirá el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero de 2026, un dato clave para medir si la recuperación de la actividad mantiene tracción al inicio del año.

El tercer eje será la reacción de los activos financieros después de una semana de movimientos mixtos. Los bonos soberanos en dólares cerraron la tercera semana de marzo en baja. Los títulos bajo ley extranjera retrocedieron en promedio 2,6%, mientras que los bonos bajo ley local cayeron 1,2%. Entre los más golpeados se destacaron el GD35 (-3,0%) y el GD41 (-3,6%). En ese marco, el riesgo país volvió a la zona de los 620 puntos básicos.

Bonos, acciones y actividad: el mapa financiero con el que abre la semana

En contraste con la deuda en dólares, los bonos soberanos en pesos mostraron una semana más firme. La mayoría de los activos cerró en alza, con mejores desempeños en los títulos a tasa fija con vencimiento en 2027 (+2,1%) y en los bonos ajustados por CER a 2027, que subieron 2,0%. Los únicos que quedaron rezagados fueron los Dollar-Linked, con una baja de 0,3%.

La renta variable también dejó una señal positiva. El S&P Merval avanzó 3,1% en la semana, impulsado por papeles como YPF (+9,5%), COME (+6,6%) y EDN (+6,2%). Del otro lado, las acciones más castigadas fueron TRAN (-12,4%) y TGNO4 (-6,0%). Medido al tipo de cambio contado con liquidación, el índice subió 3,2% y terminó en 1.852,7 puntos.

Ualá y su alta tasa de mora en créditos digitales

En el frente macro, el Gobierno cerró febrero con un superávit primario de $1.410.640 millones y un resultado financiero de $144.421 millones. Con ese número, el Sector Público Nacional acumuló en el primer bimestre un saldo primario equivalente a 0,4% del PBI y uno financiero de 0,1% del PBI. Es uno de los datos que el mercado sigue de cerca porque actúa como ancla del programa económico.

También se conoció una mejora en la actividad agregada. En el cuarto trimestre de 2025, el PBI avanzó 0,6% frente al trimestre anterior y 2,1% interanual, con un crecimiento de 4,1% en el consumo privado. La contracara fue la industria manufacturera, que mostró una caída interanual de 5,0%. Para todo 2025, la economía cerró con una expansión de 4,4%.

Con ese telón de fondo, la semana corta arranca con bancos cerrados, canales digitales abiertos y un mercado atento a tres variables: cómo responde el Tesoro en su nueva licitación, qué muestra el EMAE sobre el pulso real de la economía y si los bonos logran estabilizarse después de una semana en la que volvió a subir el riesgo país.

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