El petróleo se desplomó este lunes 23 de marzo después de que Donald Trump anunciara que postergará por cinco días los ataques contra infraestructura energética iraní. El Brent bajó hasta la zona de los US$ 100 y el WTI perforó los US$ 90, mientras las bolsas europeas pasaron de fuertes pérdidas a operar en alza. Según AFP, el mercado empezó a descontar una pausa diplomática tras varios días de shock energético.

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Tras varios días de tensión extrema por la guerra en Medio Oriente y los ataques sobre activos energéticos del Golfo, el precio del crudo se desplomó este lunes tras una señal inesperada de distensión desde Washington. Donald Trump anunció que decidió postergar por cinco días los ataques amenazados contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní, luego de mantener, según dijo, conversaciones “muy buenas y productivas” con Teherán.

La reacción fue inmediata. Según AFP, los precios del petróleo llegaron a caer alrededor de 7% tras el mensaje de Trump, luego de haber arrancado la jornada en alza por la persistencia del conflicto y por las amenazas cruzadas en torno al Estrecho de Ormuz.

En ese movimiento, el West Texas Intermediate (WTI) volvió a ubicarse por debajo de los US$ 90 por barril, mientras que el Brent del Mar del Norte retrocedió hasta apenas por encima de los US$ 100, muy por debajo de los máximos recientes, aunque todavía en niveles altos frente a los valores previos a la escalada bélica. En otras cotizaciones de mercado, el Brent llegó a moverse incluso hacia la zona de US$ 96 y el WTI hacia US$ 84/85, reflejando la magnitud del ajuste intradiario.

El dato central es que el mercado empezó a desarmar parte de la prima geopolítica que había incorporado la semana pasada. El jueves, el Brent había rozado los US$ 119 por barril por temor a que el conflicto derivara en una guerra energética abierta, con daños más permanentes sobre refinerías, plantas de gas natural licuado y vías críticas de transporte. El cambio de tono de Trump no eliminó ese riesgo, pero sí introdujo una ventana de negociación que alcanzó para enfriar, al menos de manera transitoria, la presión sobre el crudo.

Europa pasó del rojo al rebote

La mejora también se trasladó a las bolsas. En Europa, la rueda arrancó con fuertes pérdidas, en línea con el temor a una prolongación del shock energético. Pero el mensaje de Trump cambió el humor de los inversores y permitió una recuperación marcada hacia media jornada. Según AFP, el FTSE 100 de Londres subía 0,6%, mientras que las bolsas de París y Fráncfort avanzaban más de 1%, después de haber operado claramente en rojo durante la mañana.

Ese rebote tuvo una lógica clara. Un petróleo más bajo reduce, al menos en el corto plazo, el riesgo de otro salto inflacionario en Europa, una economía especialmente sensible al costo de la energía. La región venía mirando con preocupación no solo el precio del crudo, sino también el comportamiento del gas, después de que los ataques en la zona del Golfo pusieran bajo presión a instalaciones clave para el comercio global de GNL.

El propio jefe de la Agencia Internacional de Energía (IEA), Fatih Birol, advirtió este lunes que la economía mundial enfrenta una “gran amenaza” por la crisis energética derivada de la guerra en Medio Oriente y sostuvo que “ningún país será inmune”. Según consignó AFP, al menos 40 activos energéticos en nueve países de la región sufrieron daños graves, un dato que ayuda a explicar por qué el mercado sigue operando con enorme sensibilidad a cualquier novedad diplomática o militar.

La tregua de Trump alivió al mercado, pero no borró el riesgo

El giro de Trump fue el dato político que descomprimió de inmediato a los mercados. Después de haber amenazado con “aniquilar” la infraestructura energética iraní si Teherán no reabría el Estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos anunció que dará cinco días más a la diplomacia. La decisión fue comunicada apenas horas antes de la apertura de Wall Street, luego de un arranque de sesión muy negativo en Asia y Europa y con el petróleo todavía en niveles de estrés.

Lo que cambió fue el tono de Washington. Trump aseguró que en los últimos dos días hubo conversaciones “muy buenas y productivas” con Irán para avanzar hacia una “resolución completa y total” de las hostilidades en Medio Oriente. Aunque no ofreció precisiones sobre el canal de negociación, el anuncio alcanzó para revertir parcialmente el clima financiero global. El petróleo bajó, las bolsas recortaron pérdidas y el mercado empezó a valorar la posibilidad de una pausa táctica.

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De todos modos, la tensión está lejos de desaparecer. El temor de fondo sigue siendo el mismo: que el conflicto derive en una disrupción más prolongada del suministro mundial de crudo y gas. El Estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo global, permanece como el principal punto de estrangulamiento del sistema energético. Y los ataques de las últimas semanas dejaron en evidencia que el mercado ya no enfrenta solo un problema de tránsito marítimo, sino también un daño potencial sobre infraestructura crítica.

En ese contexto, varios gobiernos empezaron a tomar medidas defensivas. Según AFP, China limitó el traslado del alza internacional a los precios minoristas del combustible; Suecia anunció una baja transitoria de impuestos a la gasolina y el diésel; Grecia dispuso ayudas por 300 millones de euros para hogares y productores; e Indonesia evalúa medidas de ahorro energético para amortiguar el impacto económico. La señal es clara: aun con la baja de este lunes, el petróleo sigue siendo el principal factor de riesgo para la inflación, el consumo y el crecimiento global.

Para la Argentina, el retroceso del Brent representa un alivio parcial después de varios días de presión. Un crudo más bajo modera el riesgo sobre combustibles, costos logísticos e inflación importada. Pero el episodio también deja una advertencia: el precio de la energía quedó atado a una negociación diplomática frágil, capaz de mover en horas tanto al petróleo como a las bolsas globales.

Fuente: AFP / lr / ff