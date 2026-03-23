El Banco Provincia confirmó que a partir del miércoles 25 de marzo todas sus sucursales retomarán el horario de atención habitual de 10:00 a 15:00. Esta decisión implica el fin del horario de verano que se aplicó durante los últimos meses en gran parte del territorio bonaerense para evitar la exposición de los clientes a las altas temperaturas.

La medida unifica el funcionamiento de las 408 sedes que la entidad financiera posee en la provincia de Buenos Aires. Con el cierre de la etapa estival, los bancos de los distritos adheridos al esquema especial dejarán de abrir a las 08:00 y volverán a su cronograma tradicional de media mañana.

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El horario de verano se estableció originalmente el miércoles 3 de diciembre último. Fue a través de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense que dispuso la apertura de las entidades financieras entre las 08:00 y las 13:00 en 108 distritos del interior provincial. La normativa buscó proteger a los usuarios del calor intenso.

Desde la institución explicaron que el cambio de horario no generará ninguna modificación en los turnos que ya fueron asignados a los clientes. Esto se debe a que los pedidos de atención para fechas posteriores al 25 de marzo ya se otorgaron teniendo en cuenta la franja de 10:00 a 15:00.

El alcance de la medida en el territorio bonaerense

La aplicación del horario de verano fue exclusiva para los municipios que decidieron adherirse a la resolución oficial del gobierno provincial. En esos 108 distritos, las sucursales funcionaron con un esquema adelantado durante casi cuatro meses para facilitar los trámites durante las primeras horas del día.

Con el regreso al cronograma estándar, el Banco Provincia normaliza la atención en toda su red de sucursales de forma simultánea. El paso del esquema de 08:00 a 13:00 al de 10:00 a 15:00 marca el cierre definitivo de la temporada operativa de verano para el sector bancario en la jurisdicción gobernada por Axel Kicillof.

Turnos y turneros digitales de Banco Provincia

La entidad informó que el sistema de turnos se encuentra actualizado para absorber la demanda bajo el nuevo horario. Los usuarios que ya contaban con una cita programada para la última semana de marzo deben asistir en el horario que figura en su comprobante, el cual ya fue validado bajo la franja de 10:00 a 15:00.

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El Banco Provincia mantiene sus canales digitales operativos para gestiones que no requieran presencialidad. Sin embargo, para la atención por ventanilla o con oficiales de negocios, el público deberá ajustarse a este regreso del horario bancario tradicional que rige para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

GZ / lr