El Banco Provincia puso en marcha una nueva serie de beneficios para los 10,6 millones de usuarios de su billetera digital, Cuenta DNI, con el objetivo de apuntalar el consumo de las familias bonaerenses durante el mes de marzo. La entidad financiera lanzó una promoción especial que permite acceder a un 30% de descuento en compras realizadas en cuatro cadenas de gran alcance: Lucciano’s, Havanna, Grido y La Fonte D’Oro. Esta medida, que comenzó en la temporada de verano y se mantiene vigente, aplica para sucursales ubicadas tanto en el territorio de la provincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La promoción funciona de manera sencilla y está disponible todos los días del mes. Para acceder al beneficio, los clientes deben realizar sus pagos utilizando dinero en cuenta, ya sea mediante el escaneo de código QR o a través de Clave DNI. Según informó la banca pública provincial, el tope de reintegro se estableció en $15.000 por mes, por marca y por persona. Esto significa que un usuario que consuma en los cuatro establecimientos mencionados podría maximizar su capacidad de ahorro mensual bajo las condiciones previstas por el programa.

Cómo pagar el boleto de colectivo con Cuenta DNI a través de la nueva función NFC

En paralelo a los descuentos en gastronomía, marzo trae novedades para el abastecimiento básico en los hogares. La promoción en comercios de barrio, que abarca rubros clave como carnicerías, granjas y pescaderías, extendió su disponibilidad a cinco días a la semana. El tope de reintegro para este sector es de $5.000 semanales, una decisión que busca ofrecer más oportunidades a los bonaerenses para alcanzar el límite de devolución en compras de alimentos esenciales.

Acumulación de beneficios y rubros destacados

La estrategia del Banco Provincia para este mes también contempla la posibilidad de combinar distintos ahorros. El descuento en los comercios de cercanía es acumulable con otras promociones vigentes en el calendario de la billetera digital. Entre ellas se destacan los beneficios en librerías, disponibles los lunes y martes, y la propuesta para farmacias y perfumerías, que rige los días miércoles y jueves. Esta arquitectura de descuentos permite a los usuarios planificar sus gastos diarios de forma más eficiente.

Desde la institución explicaron que estas acciones forman parte de una agenda de descuentos habituales que Cuenta DNI renueva mensualmente en rubros como combustibles y gastronomía. La billetera digital se consolidó como una herramienta central para facilitar el acceso a consumos cotidianos, reafirmando el compromiso de la banca pública con sus usuarios. La ampliación de los días de beneficio en comercios de barrio responde a la necesidad de acompañar el ritmo de gasto de las familias en productos de primera necesidad.

Cómo maximizar el uso de la billetera digital

Para aprovechar al máximo el tope de $15.000 en marcas como Havanna o Grido, los usuarios deben verificar que los locales se encuentren adheridos a la promoción al momento de la compra. Al ser un beneficio por persona y por marca, la flexibilidad es mayor para quienes frecuentan estos locales de forma habitual. La acreditación del reintegro se realiza de forma automática en la cuenta del cliente, siguiendo los plazos estipulados por el Banco Provincia para sus promociones vigentes.

Cuenta DNI, reintegros en transporte y un supermercado con pagos NFC

La dinámica de uso de Cuenta DNI sigue centrada en la simplicidad del pago digital, eliminando la necesidad de portar efectivo o tarjetas físicas. Con más de 10 millones de personas integradas al sistema, la plataforma busca sostener el nivel de actividad en los comercios locales y cadenas comerciales. La continuidad de estas promociones durante marzo asegura un alivio al bolsillo en un mes tradicionalmente marcado por el aumento de gastos fijos y el inicio del ciclo lectivo.

GZ / lr