La billetera digital Cuenta DNI sumó una nueva opción a su menú de herramientas que permite pagar el boleto de colectivo de manera rápida y sin contacto, a través de la tecnología NFC. La iniciativa impulsada por Banco Provincia busca modernizar el sistema de transporte y facilitar las transacciones diarias de los usuarios en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y otras regiones.

El sistema funciona de manera similar a otras billeteras digitales: basta con acercar el teléfono al validador del colectivo para que el pago se procese automáticamente. Desde la entidad bancaria explicaron que el sistema cuenta con estándares de seguridad similares a los de las tarjetas tradicionales.

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Las transacciones se encuentran encriptadas y no exponen los datos del usuario. Con esta actualización, los pasajeros ya no dependen exclusivamente de la tarjeta SUBE, sino que pueden abonar el viaje directamente desde su celular, siempre que el dispositivo móvil con el que cuenten sea compatible con la tecnología NFC.

Cómo pagar el boleto de colectivo con Cuenta DNI a través de la nueva función NFC

Se destaca por su velocidad, simplicidad de uso y seguridad, ya que cada transacción genera un código cifrado único, pero también porque los pagos pueden realizarse sin conexión a Internet.

Para comenzar a utilizar esta nueva modalidad, los usuarios deben seguir 6 simples pasos que deben realizar desde la aplicación de Banco Provincia. A futuro, no se descarta que la funcionalidad se extienda a trenes y subtes.

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Cuenta DNI: paso a paso para pagar el boleto de colectivo con tecnología NFC

Para comenzar a utilizar esta nueva modalidad, los usuarios deben seguir una serie de pasos simples dentro de la aplicación:

- Actualizar la app: verificar que Cuenta DNI esté instalada en su última versión desde la tienda de aplicaciones.



- Activar NFC en el celular: ingresar a la configuración del dispositivo y habilitar la función de NFC.



- Ingresar a la app: acceder con usuario y contraseña.



- Seleccionar la opción transporte: dentro del menú principal, elegir la nueva función de pago de transporte público.



- Vincular medio de pago: asociar la cuenta bancaria disponible en la billetera.



- Confirmar activación: aceptar los términos y condiciones del servicio.



- Listo para usar: acercar el celular al lector del colectivo al momento de viajar.

Al presentar el nuevo medio de pago, voceros del Banco Provincia señalaron que “el objetivo es simplificar las operaciones diarias y seguir ampliando el ecosistema de pagos digitales en toda la provincia”.

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Cómo pagar el boleto de colectivo con Cuenta DNI

El sistema funciona de manera simple: el pasajero sólo debe acercar su celular al lector del colectivo para que el pago se procese automáticamente, siempre que tenga la función NFC activada y la app correctamente configurada.

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Esta forma de abonar el boleto de colectivo puede incluir beneficios como reintegros en el transporte público, en algunos casos de hasta el 100% del valor del pasaje en el AMBA.

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