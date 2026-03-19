La billetera digital MODO activó una campaña de incentivos para los usuarios de transporte público en Argentina, con el objetivo de consolidar el uso del código QR como método de pago en colectivos y subtes. La iniciativa, que se desarrollará entre el 16 y el 31 de marzo de 2026, otorgará premios directos a quienes utilicen la aplicación para costear sus traslados diarios, eliminando la necesidad de contar con un saldo mínimo de viajes previos para calificar en la selección.

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El programa de beneficios contempla el sorteo de 150 artículos oficiales, divididos entre camisetas y pelotas de fútbol. Esta acción comercial busca traccionar la adopción tecnológica en un sector tradicionalmente dominado por las tarjetas plásticas de carga rígida. Según informaron desde la compañía, la participación es automática para todos aquellos que generen el código de pago desde la interfaz de MODO o mediante las aplicaciones bancarias integradas al ecosistema.

Pablo Scoglio, SVP Product Development en MODO, explicó que la intención de la firma es premiar la recurrencia de los usuarios que ya digitalizaron sus traslados. "Cada vez más personas eligen pagar sus viajes con el celular porque es simple, rápido y se integra a su vida cotidiana", afirmó el ejecutivo al detallar que el sistema busca simplificar la experiencia del pasajero mediante una validación inmediata en los lectores de las unidades de transporte.

Integración bancaria y alcance del sistema

La promoción alcanza a una amplia red de S. Los usuarios que paguen desde las aplicaciones de Banco Nación, Galicia, Santander, Macro, Credicoop, ICBC y los bancos provinciales de Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Santa Cruz ingresan directamente en el sorteo. La interoperabilidad permite que el proceso de pago sea uniforme sin importar la entidad donde el cliente tenga radicada su cuenta.

Asimismo, la aplicación propia de MODO habilita la participación para clientes de Banco BBVA, Supervielle, Billetera YOY, Banco Ciudad y BUEPP. El sistema de pago requiere que el pasajero abra la aplicación, seleccione la opción de pago con QR, genere el código dinámico en su pantalla y lo acerque al validador del colectivo o molinete del subte. Una vez que el lector reconoce la información, el pago se confirma y el viaje queda habilitado sin pasos adicionales.

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Esta estrategia de la fintech, que ya cuenta con más de 20 millones de usuarios y un millón de comercios adheridos en todo el país, apunta a transformar el transporte en un caso de uso masivo para los pagos digitales. La empresa busca que la practicidad de no depender de una tarjeta física actúe como el principal motor de cambio en el comportamiento de consumo de los pasajeros urbanos durante el último tramo de marzo.

GZ / lr