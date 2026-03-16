Polémica Finalissima: el partido que ningún protagonista quería jugar

No habrá Finalissima 2026, al menos no en la próxima ventana FIFA de marzo. El conflicto bélico en Medio Oriente inició una serie de eventos que terminó en la cancelación, encendiendo la polémica.

Cada dirigencia mostró sus cartas en una puja política que terminó sin acuerdo, dando a entender cierta comodidad con que el evento no se desarrolle.

AFA y Conmebol responsabilizaron a UEFA por la cancelación de la Finalissima

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La Selección Argentina enfrentará, como daño colateral, el dilema de encarar su tramo final de preparación para la Copa del Mundo sin ningún amistoso internacional en el horizonte.

Si bien la Scaloneta supo conseguir grandísimos resultados sin el "roce europeo", la chance concreta de no jugar ningún duelo antes del debut mundialista plantea un escenario diferente.

NZ