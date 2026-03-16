lunes 16 de marzo de 2026
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Polémica Finalissima: el partido que ningún protagonista quería jugar

La final entre la Selección Argentina y España terminó cancelándose a pocos días de su disputa. La puja dirigencial y el negocio por encima de todo.

Finalissima entre Argentina y España
Finalissima entre Argentina y España | AFA
Román Iucht
Román Iucht

No habrá Finalissima 2026, al menos no en la próxima ventana FIFA de marzo. El conflicto bélico en Medio Oriente inició una serie de eventos que terminó en la cancelación, encendiendo la polémica.

Cada dirigencia mostró sus cartas en una puja política que terminó sin acuerdo, dando a entender cierta comodidad con que el evento no se desarrolle.

AFA y Conmebol responsabilizaron a UEFA por la cancelación de la Finalissima

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

La Selección Argentina enfrentará, como daño colateral, el dilema de encarar su tramo final de preparación para la Copa del Mundo sin ningún amistoso internacional en el horizonte.

Si bien la Scaloneta supo conseguir grandísimos resultados sin el "roce europeo", la chance concreta de no jugar ningún duelo antes del debut mundialista plantea un escenario diferente.

NZ

También te puede interesar
En esta Nota