Banco Provincia activó durante el mes de marzo una serie de beneficios específicos para los usuarios de su billetera digital, Cuenta DNI, centrados en el uso de la tecnología NFC (Near Field Communication). La entidad financiera busca incentivar los pagos sin contacto desde el celular para digitalizar consumos cotidianos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El programa de ahorro estipula un reintegro del 100% todos los días en los pasajes de subte, premetro y colectivos adheridos. Esta promoción rige exclusivamente para quienes realicen el pago sin contacto a través del dispositivo móvil utilizando las tarjetas Visa Débito emitidas por el banco. La medida establece un tope mensual de $10.000 por cada tarjeta activa.

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La dinámica del beneficio requiere que el teléfono cuente con la tecnología necesaria para emular la tarjeta física en las terminales de cobro. Según los términos de la entidad, el ahorro se aplica de forma directa sobre el gasto realizado en el sistema de transporte público, permitiendo a los usuarios alcanzar el límite de devolución con los viajes realizados durante el mes.

Descuentos en supermercados y gastronomía

En el rubro de consumo masivo, la billetera digital cerró un acuerdo con la cadena de supermercados Coto. Todos los jueves, los clientes acceden a un 30% de descuento abonando bajo la modalidad sin contacto con la tarjeta Visa Débito vinculada. A diferencia de otras promociones del sector, este beneficio no cuenta con un tope de reintegro y la rebaja se aplica automáticamente en la línea de cajas al momento de la transacción.

La estrategia de expansión de los pagos NFC también alcanzó al sector de servicios y entretenimiento. Banco Provincia confirmó un reintegro del 10% en los locales gastronómicos ubicados dentro del Movistar Arena. Para este caso, el tope de devolución se fijó en $5.000 por tarjeta cada mes, siempre que el proceso de pago se inicie desde la funcionalidad sin contacto del smartphone.

Por otro lado, la cadena Starbucks se sumó a la red de beneficios con una rebaja del 20% disponible todos los días. El descuento aplica específicamente para la compra de Mocha Latte y Mocha Frappuccino. Al igual que en los casos anteriores, la condición indispensable para validar la promoción es utilizar el pago con Visa sin contacto desde el teléfono móvil en el mostrador.

Requisitos técnicos para el uso de NFC

Para acceder a estas devoluciones, los más de 10 millones de usuarios de Cuenta DNI deben verificar que sus dispositivos sean compatibles con la tecnología de comunicación de campo cercano. Esta herramienta permite el intercambio de datos entre dispositivos que están a menos de 10 centímetros de distancia, lo que agiliza el proceso de cobro en las terminales de transporte y en los puntos de venta.

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El sistema funciona vinculando la tarjeta de débito a la billetera digital o a la aplicación de pagos del sistema operativo. Una vez configurada, el usuario solo debe acercar el dorso del celular al lector del colectivo, el molinete del subte o la terminal de captura de datos del comercio sin necesidad de introducir plásticos ni escanear códigos QR en estos casos puntuales.

Desde el Banco Provincia señalaron que estas medidas forman parte de una política de fidelización que busca reducir el uso de efectivo y acelerar la adopción de herramientas financieras modernas. La entidad monitorea el impacto de estos reintegros en el bolsillo de los bonaerenses, especialmente en un contexto de ajuste de las tarifas de servicios públicos y transporte.

GZ / lr