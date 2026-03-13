Este viernes 13 de marzo de 2026, los usuarios de billeteras virtuales y tarjetas bancarias cuentan con una variedad de beneficios para realizar compras en supermercados, carnicerías y ferias. La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, mantiene su esquema de reintegros en comercios de cercanía y mercados bonaerenses, mientras que las grandes cadenas nacionales aplican descuentos específicos mediante el sistema MODO y acuerdos con entidades financieras privadas.

La promoción de Cuenta DNI para comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías, funciona hoy con un 20% de descuento. El tope de reintegro para esta modalidad es de $5.000 por persona por semana. Para alcanzar este límite, el usuario debe realizar un consumo total de $25.000. Los pagos habilitados para esta operatoria son a través de código QR, Clave DNI o link de pago generado desde la aplicación oficial del banco.

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En el caso de las ferias y mercados bonaerenses, el ahorro asciende al 40% durante la jornada de hoy. Este beneficio tiene un tope semanal de $6.000, el cual se completa con una compra de $15.000. Esta opción es una de las más utilizadas para la adquisición de productos frescos y alimentos regionales en los puestos adheridos que operan en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, según informó la entidad en su sitio institucional.

Beneficios en grandes cadenas y mayoristas

Para quienes realizan compras en grandes superficies, el Banco Ciudad ofrece un 20% de descuento en la cadena Coto para aquellos clientes que abonen con tarjetas de débito Visa o Maestro. Según los términos legales de la empresa, esta promoción no tiene tope de devolución por cuenta. Sin embargo, se aclara que el beneficio no es acumulable con otras ofertas vigentes y excluye productos de sectores específicos como carnicería y pescadería en ciertas modalidades.

La cadena de supermercados DIA también presenta opciones para este viernes. Los usuarios pueden acceder a un 20% de descuento con un tope de $9.000 por transacción, utilizando el sistema de pago MODO con tarjetas de crédito y débito. Para esta promoción, el monto mínimo de compra requerido es de $30.000. Además, existe un beneficio del 10% sin tope para aquellos que utilicen exclusivamente dinero en cuenta de la aplicación.

Por su parte, Jumbo ofrece hoy 3 cuotas sin interés en todo su surtido de productos para compras realizadas de forma online. Esta financiación es válida para tarjetas Visa, Mastercard y American Express. En las sucursales físicas de CencoPay, la tarjeta del grupo Cencosud, se mantienen vigentes planes de 3 y 6 cuotas sin interés en categorías seleccionadas como muebles de exterior, camping y rodados, según consta en los legales de la firma.

Promociones para jubilados y pensionados

Los beneficiarios de ANSES que perciben sus haberes a través del Banco Nación disponen este viernes de un reintegro adicional del 5% en sus compras. Esta devolución se activa al pagar con la aplicación BNA+ mediante el sistema MODO, tanto con tarjeta de débito como de crédito. Las cadenas que participan de este convenio incluyen a Carrefour, Coto, ChangoMás, La Anónima, Disco, Vea y la red de supermercados DIA.

El tope de reintegro semanal para este grupo de usuarios es de $5.000, lo que permite un ahorro mensual de hasta $20.000 por cliente. El Banco Provincia también otorga un 5% de descuento extra a jubilados y pensionados que utilicen las promociones vigentes de Cuenta DNI en supermercados seleccionados, ampliando el margen de ahorro en productos de la canasta básica y artículos de primera necesidad.

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Carrefour mantiene activo su programa de beneficios para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES, ofreciendo un 10% de descuento en compras de alimentos secos, perfumería y limpieza. Esta promoción es válida de lunes a viernes, con un tope mensual de $35.000 por usuario. Para acceder al descuento, los clientes deben estar registrados en el programa "Mi Carrefour" y presentar su documento nacional de identidad al momento de pasar por la línea de cajas.

GZ / lr