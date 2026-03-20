Federico Glustein: “El dólar está relativamente barato, pero estable”

La estabilidad del dólar en Argentina abre interrogantes sobre su sostenibilidad y sus efectos en la economía real. Para el economista Federico Glustein, el fenómeno responde a factores concretos: “cuando el dólar está así de quieto sucede por dos motivos… exceso de oferta y falta de demanda”. En ese sentido, explicó que el ingreso de divisas por la cosecha gruesa, sumado a una actividad económica débil y menores importaciones, genera un escenario de abundancia de dólares.

Según el economista, esta dinámica mantiene al tipo de cambio contenido, incluso con un contexto internacional que podría empujarlo al alza. “El dólar está relativamente barato pero estable”, resumió, marcando una de las claves del momento económico.

Un dólar barato que tensiona la producción

Glustein remarcó que el actual nivel del tipo de cambio no resulta competitivo para la estructura productiva argentina. “El tipo de cambio no es atractivo para el tipo de producción exportable que tiene la Argentina”, afirmó, señalando que los sectores más beneficiados son los intensivos en capital, como el agro o la energía.

Al mismo tiempo, advirtió sobre el impacto negativo en la industria local: “con un dólar muy barato conseguís importaciones en grandes niveles y afectas a la industria local”. Este fenómeno, explicó, profundiza desequilibrios al favorecer sectores que generan menos empleo, mientras el resto de la economía queda más expuesto.

En ese marco, destacó que la falta de pesos en circulación también limita una mayor demanda de dólares, lo que contribuye a sostener la calma cambiaria, aunque sin resolver problemas estructurales.

Deuda, financiamiento y un mercado escéptico

Respecto a los anuncios oficiales sobre disponibilidad de divisas para afrontar compromisos, Glustein fue contundente: “cuando un ministro me dice que consigo los dólares, los quiero ver aplicados al pago de obligaciones, no los quiero ver dialécticamente”.

El economista puso en duda la capacidad del Gobierno para reunir los fondos necesarios, al señalar que las reservas actuales no alcanzarían. “No hay más de 3.000 millones de dólares de tesoro en el Banco Central… no sé de dónde va a sacar esos 9.000”, sostuvo.

Además, alertó sobre el contexto financiero internacional y el nivel del riesgo país, que encarece cualquier intento de volver a los mercados. Según su visión, el costo del endeudamiento seguiría en niveles elevados, lo que explica el cambio de estrategia oficial.

En paralelo, subrayó la necesidad de una política más agresiva de acumulación de reservas y una administración cuidadosa de la emisión monetaria para evitar presiones inflacionarias adicionales.

Inflación: señales de alerta para marzo

Finalmente, Glustein anticipó un repunte inflacionario en el corto plazo. “La inflación probablemente esté nuevamente en torno al 3% para marzo”, estimó, en base a subas recientes en alimentos, combustibles y costos logísticos.

El economista explicó que los aumentos en energía y transporte suelen trasladarse al resto de los precios, generando efectos de “segunda ronda”. En ese sentido, advirtió que tanto marzo como abril podrían mostrar registros elevados.



