Las bolsas rebotan, el oro sube 2% y el petróleo cae ante versiones de tregua entre EE. UU. e Irán

El oro subió cerca de 2% este miércoles 25 de marzo, en una rueda marcada por la baja del petróleo por debajo de lo 100 dólares y por un repliegue en las apuestas del mercado a nuevas subas de tasas en Estados Unidos. El movimiento se dio en paralelo a señales contradictorias sobre la evolución del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, un frente que sigue condicionando a los mercados globales.

El oro al contado avanzó 1,9% y se ubicó en US$ 4.558,03 por onza hacia las 10:05 GMT, mientras que los futuros en Estados Unidos para entrega en abril subieron 3,5%, hasta US$ 4.556,30. Según reporta Reuters el metal había tocado el lunes un mínimo de cuatro meses de US$ 4.097,99 por onza.

El petróleo cayó por debajo de los USD 100 tras el anuncio de tregua de Trump

En el mercado accionario, los futuros de Wall Street avanzaron 0,7% durante la sesión asiática. En Europa, los futuros subieron 1,2%, mientras que los del FTSE ganaron 0,7%. La magnitud de las subas fue moderada, una señal de que el alivio convive con una elevada cautela.

El principal canal económico de la jornada fue el petróleo. Los futuros del Brent cayeron hasta los US$ 95 por barril, ante la expectativa de que una desescalada diplomática pudiera abrir la puerta a una normalización parcial de las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico. Aun así, el mercado sigue lejos de dar por cerrado el episodio: el Brent todavía acumula una suba de 35% desde el inicio de la guerra, según el cable.

En Asia, la mejora fue más visible. La bolsa de Japón subió 3%, mientras que Australia y Corea del Sur avanzaron 2%, recuperando parte de las pérdidas recientes, aunque sin revertir completamente la corrección acumulada desde que comenzó el conflicto.

Petróleo: un mercado pendiente de los titulares

“Ahora mismo el mercado está dominado por los titulares”, dijo Kerry Craig, estratega global de mercados de J.P. Morgan Asset Management en Melbourne, citado por Reuters. Según el analista, el tono de corto plazo es positivo, pero persiste una duda central: si existe una posibilidad real de tregua o sólo una reacción transitoria a versiones todavía no confirmadas.

La baja del petróleo alivió parte de la preocupación inflacionaria. En términos financieros, eso redujo la presión sobre las tasas de interés esperadas. El vínculo es relevante porque el oro suele funcionar como cobertura frente a la inflación o la incertidumbre, pero pierde atractivo relativo cuando suben las tasas, ya que es un activo que no paga renta.

“Los futuros del mercado monetario han subido, lo que implica que el mercado espera que no haya subidas de los tipos de interés de los bancos centrales”, dijo Peter Fertig, analista de Quantitative Commodity Research, según Reuters.

En la misma línea, el mercado ajustó sus expectativas sobre la Reserva Federal. Siempre según el cable, los inversores redujeron las apuestas a una suba de tasas de la Fed para diciembre: la probabilidad cayó a alrededor de 16%, desde 25% el viernes, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group.

UBS también aportó una lectura sobre el comportamiento del metal. “El oro no siempre repunta durante periodos de conflictos geopolíticos, pero un cambio decisivo hacia una política monetaria más estricta ha hecho que históricamente las caídas del oro persistan más allá de las correcciones iniciales”, señaló el banco en una nota citada por Reuters.

La entidad agregó que, aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, mostró la semana pasada una postura más cautelosa respecto de futuros recortes, el sesgo general de la autoridad monetaria seguiría inclinado hacia una flexibilización de la política.

Aun así, dentro de la propia Fed persisten los matices. El martes, el gobernador Michael Barr afirmó que podría ser necesario mantener las tasas sin cambios “durante un tiempo” antes de que nuevos recortes estén justificados, una señal de que el recorrido de la política monetaria sigue abierto.

En el resto de los metales preciosos, la plata subió 2,2% hasta US$ 72,76 por onza, el platino ganó 1,3% hasta US$ 1.959,15 y el paladio avanzó 1,1% hasta US$ 1.455,25.

La tregua de Trump y la postura de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que había avances en las negociaciones para terminar la guerra, incluida una concesión importante por parte de Teherán. En paralelo, una fuente dijo a Reuters que Washington había enviado a Irán una propuesta de 15 puntos, mientras que el Canal 12 de Israel sostuvo que Estados Unidos buscaba un alto el fuego de un mes para discutir ese plan.

Del lado iraní, la respuesta fue de rechazo. Teherán negó contactos directos y la agencia oficial IRNA citó a un portavoz militar según el cual Estados Unidos estaba “negociando consigo mismo”. Esa contradicción explica por qué, pese al rebote de las bolsas y a la baja del crudo, la reacción de los mercados fue contenida.

Wall Street cae por dudas geopolíticas y activos argentinos suben en una rueda mixta

La cautela se evidenció en la renta fija y en monedas. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cayó unos 4,4 puntos básicos, hasta 4,35%, mientras que el tramo a dos años bajó a 3,87%. En el mercado cambiario, el dólar se movió poco: cotizó en 158,9 yenes y el euro se ubicó en US$ 1,1594.

“Por ahora, parece un mercado que reacciona más que anticipa”, dijo Marc Velan, responsable de inversiones de Lucerne Asset Management en Singapur. “La gente es reacia a perseguir movimientos que son completamente impulsados por titulares y que pueden revertirse rápidamente”, agregó, según Reuters.

Qué significa para el mercado

La rueda dejó una señal clara: en el corto plazo, el oro volvió a reaccionar más a la combinación entre petróleo, inflación esperada y tasas que al riesgo geopolítico puro. Es decir, el conflicto sigue siendo importante, pero su efecto sobre el metal está mediado por cómo impacta en energía, precios y decisiones de los bancos centrales.

LR/ff